Medien: Füllkrug sendet positives Signal für BVB-Abschied

Bleibt Niclas Füllkrug beim BVB?

Auch durch die womöglich bevorstehende Ankunft von Stuttgarts Serhou Guirassy ist die Zukunft von Nationalspieler Niclas Füllkrug bei Borussia Dortmund nicht endgültig geklärt. Die AC Mailand zeigt großes Interesse - und erhält offenbar auch vom BVB-Stürmer durchaus positive Signale.

BVB-Star Niclas Füllkrug ist nach Angaben von "Sportmediaset" einem Wechsel zur AC Mailand nicht abgeneigt. Der Serie-A-Klub habe in den vergangenen Tagen erneut Kontakt zur Spielerseite aufgenommen, Füllkrugs Berater in diesem Zuge eine grundsätzliche Bereitschaft für einen Wechsel geäußert.

Der 30-Jährige soll in den Planungen der Rossoneri eine zentrale Rolle spielen, heißt es außerdem. Der DFB-Stürmer passe perfekt ins System der Italiener, die zudem am frischgebackenen Europameister-Kapitän Alvaro Morata Interesse zeigen. Morata und Füllkrug könnten somit das neue Sturmduo bilden.

Als Plan B - für den Fall, dass Füllkrug beim BVB bleibt - soll der Engländer Tammy Abraham von der AS Roma auserkoren worden sein, so "Sportmediaset". Auch Jhon Duran von Aston Villa sei Teil der Gedankenspiele in der Mode-Metropole.

BVB will sich im Angriff neu aufstellen

Niclas Füllkrug war von Borussia Dortmund erst kurz vor dem Ende der Wechselfrist im vergangenen Sommer als Herausforderer von Mittelstürmer Sebastien Haller für 15 Millionen Euro plus Bonuszahlungen von Werder Bremen verpflichtet worden.

Beim BVB erhielt er einen Vertrag bis 2026, unter dem inzwischen zurückgetretenen Cheftrainer Edin Terzic war er die klare Nummer eins im Angriff. In immerhin 43 Pflichtspielen erzielte Füllkrug 15 Tore und lieferte zehn Vorlagen.

Neben Haller steht derzeit zudem Eigengewächs Youssoufa Moukoko im Kader von Terzic-Nachfolger Nuri Sahin. In Serhou Guirassy soll ein neuer Neuner alsbald verpflichtet werden, wenngleich der BVB noch eine zweite Untersuchung abwarten will, nachdem der Stuttgarter den obligatorischen Medizincheck nicht bestanden hatte.

Als Abschiedskandidaten gelten am Rheinlanddamm laut Medienberichten vor allem Haller und Moukoko, Füllkrug soll laut "Sky" in den Plänen der BVB-Bosse trotz der möglichen Ankunft von Guirassy weiter eine wichtige Rolle spielen. Nur bei einem lukrativen Angebot würde sich der Champions-League-Finalist gesprächsbereit zeigen, hieß es zuletzt.