Kane am Boden: Bayerns Sportdirektor äußert sich

IMAGO/Bradley Collyer

Soll gestärkt zum FC Bayern zurückkehren: Harry Kane

Nach dem neuerlichen Titel-Tiefschlag mit der englischen Nationalmannschaft ist Harry Kane am Boden. Der FC Bayern hofft, dass der Torjäger den Schmerz des EM-Finales in seinem dreiwöchigen Urlaub verarbeiten kann.

"Es war natürlich jetzt hart für ihn, nach so einer Europameisterschaft das Finale nicht zu gewinnen. Es war nicht sein erstes Finale", erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund am Dienstag im Rahmen der Präsentation von Neuzugang Hiroki Ito (VfB Stuttgart).

Kane hatte das Endspiel der EM mit den Three Lions verloren, Spanien setzte sich verdient mit 2:1 (0:0) durch. Es sei "herzzerbrechend, dass wir nicht erreichen konnten, wofür wir so hart gearbeitet haben", gestand der Kapitän nach der Niederlage.

Laut Freund geht der Blick aber schon nach vorne: "Er richtet sich jetzt wieder auf, tankt Energie und genießt erst einmal die Zeit mit seiner Familie."

Zuletzt hatte Kane mit hartnäckigen Rückenproblemen zu kämpfen. Gegen Spanien wurde der 30-Jährige, einer von sechs EM-Torschützenkönigen, vorzeitig ausgewechselt.

Nicht nur beim FC Bayern: "Sehr, sehr lange Saison" für Kane

Beim FC Bayern hofft man, dass sich der Rekordeinkauf für die Premierensaison unter dem neuen Trainer Vincent Kompany erholt. Am Mittwoch trainiert das Münchner Starensemble erstmals unter dem Nachfolger von Thomas Tuchel.

"Es war auch eine sehr, sehr lange Saison für Harry, aber er wird auch diese drei Wochen Urlaub jetzt bekommen, die jeder Spieler bekommt", betonte Freund. Es sei für den Routinier wichtig, Abstand zu gewinnen.

Der Sportdirektor weiter: "Wir haben dann wieder einen sehr, sehr intensiven Herbst vor uns und darum hat auch der Harry jetzt drei Wochen Zeit, sich zu erholen."

Kane wird demnach die Südkorea-Reise vom 31. Juli an verpassen und erst im August zur Mannschaft zurückkehren.

In der vorigen Spielzeit hatte der Weltklasse-Knipser, der für 95 Millionen Euro aus Tottenham gekommen war, in 45 Pflichtspielen 44 Treffer erzielt. Seinen Titelfluch brachte er allerdings an die Säbener Straße mit.