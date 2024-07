Reha in der Wüste: VfB-Star mehrere Wochen in Katar

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Dan-Axel Zagadou arbeitet an einem Comeback beim VfB Stuttgart

Dan-Axel Zagadou hat weite Teile der vergangenen Bundesliga-Rückrunde aufgrund eines Kreuzbandrisses verpasst. Wie nun bekannt wird: Mehrere Wochen lang weilte der Innenverteidiger deshalb in Katar.

Abwehrspieler Dan-Axel Zagadou hat nach seiner Knie-Operation im vergangenen Februar weite Teile seiner Reha ins Ausland verlagert, wie "Bild" erfahren hat. Mehrere Wochen lang schuftete der 25-Jährige in der Orthopädie- und Sportklinik Aspetar in Doha, Katar. Die Maßnahme erfolgte in Absprache mit den Ärzten des VfB Stuttgart.

Dorthin ist der ehemalige BVB-Profi inzwischen wieder zurückgekehrt. Mit Athletiktrainer Martin Franz arbeitet Dan-Axel Zagadou derzeit an seinem Comeback beim Vizemeister der vergangenen Saison.

An eine schnelle Rückkehr ist aktuell aber nicht zu denken. Den Saisonstart wird der 1,96 Meter große Abwehrmann wohl verpassen. Für den VfB Stuttgart findet das erste Pflichtspiel der neuen Spielzeit gegen Meister Bayer Leverkusen im Supercup (17. August) statt, das Erstrundenduell im DFB-Pokal gegen Zweitliga-Aufsteiger Preußen Münster wurde daher auf den 27. August verschoben. Drei Tage zuvor steigt für die Schwaben beim SC Freiburg das erste Spiel der neuen Bundesliga-Saison.

VfB Stuttgart: Zagadou-Comeback im Teamtraining erst Mitte August

Dennoch hat sich der schwer verletzte Zagadou zuversichtlich gezeigt. "Es geht mir gut. Ich bin froh, endlich wieder bei der Mannschaft zu sein", zitiert "Bild" den Franzosen, der bei den Mannschaftsübungen noch nicht mitwirken kann: "Ich war lange Zeit weg, habe die Jungs vermisst. Jetzt sehe ich sie auf dem Platz wieder und bin einfach froh, hier zu sein."

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth hatte im Rahmen des Trainingsauftakts der Schwaben geschätzt, dass der Innenverteidiger erst Mitte bzw. Ende August wieder ins Teamtraining unter Sebastian Hoeneß einsteigen kann.

Bis zu seiner Verletzung im rechten Knie zählte Dan-Axel Zagadou zu den absoluten Stammspielern. Der 2022 ablösefrei vom BVB verpflichtete Linksfuß machte in der Saison 2023/24 insgesamt 22 Pflichtspiele.