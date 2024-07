Legt der FC Bayern im Doué-Poker nach?

IMAGO/Baptiste Autissier

Désiré Doué steht im Visier des FC Bayern

Der Poker um Désiré Doué von Stade Rennes spitzt sich immer weiter zu. Derzeit liefern sich offenbar der FC Bayern und Paris Saint-Germain ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bei dem sich die Münchner wieder an die Spitze setzen wollen.

Wie Fabrizio Romano berichtet, ist der FC Bayern bereit, das Angebot für Flügelstürmer Doué zu erhöhen. Mit einer ersten Offerte in Höhe von 35 Millionen Euro sei der deutsche Rekordmeister bereits beim Ligue-1-Klub abgeblitzt.

Zuletzt hieß es bei "Sky", dass Paris Saint-Germain versucht hat, den FC Bayern zu überbieten. Demnach sollen die PSG-Verantwortlichen am Dienstag 40 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an Bonuszahlungen geboten haben.

Ob die Münchner tatsächlich bereit sind, das noch einmal zu toppen ist unklar. Fest steht jedoch, dass Trainer Vincent Kompany als großer Fan von Doué gilt. Der Belgier soll sich angeblich persönlich darum bemühen, dass der 19-Jährige an die Säbener Straße wechselt. Der Coach soll seinen Wunschspieler bereits persönlich kontaktiert haben.

Wie "Sky" noch vor Kurzem schrieb, würde sich Stade Rennes aber auch nicht mit etwas mehr als 40 Millionen Euro zufrieden geben. Demnach rufen die Franzosen satte 60 Millionen Euro plus Bonuszahlungen auf. Auch die "L'Equipe" berichtete von dieser beachtlichen Summe. Doués Vertrag ist noch bis 2026 datiert.

FC Bayern oder PSG? Doué will sich Zeit lassen

Romano zufolge wird Doué seine Entscheidung bald treffen. Der Youngster wolle sich aber Zeit lassen und seinen nächsten Karriereschritt genauesten durchdenken.

Hoffnungen dürften sich Anhänger des FC Bayern vor allem nach Berichten von "Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg machen, der zuletzt erklärte, dass sich der 19-Jährige einen Wechsel nach München durchaus vorstellen könne.

Nach Hiroki Ito, Michael Olise, und Joao Palhinha wäre der U-Nationalspieler Frankreichs der vierte große Neuzugang für die kommende Saison.