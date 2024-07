Düsseldorf leiht Wolfsburg-Juwel aus

IMAGO/Schroedter/SID/IMAGO/Christian Schroedter

Dzenan Pejcinovic wird nach Düsseldorf ausgeliehen

Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf hat für die kommende Saison den Angreifer Dzenan Pejcinovic vom VfL Wolfsburg ausgeliehen. Das teilte der Klub am Freitag mit.

Der 19-Jährige absolviert nach einem im Mai erlittenen Mittelfußbruch derzeit in Donaustauf den letzten Teil seines Reha-Trainings und wird Ende Juli in Düsseldorf erwartet.

Der U19-Nationalspieler kam in der abgelaufenen Saison für den VfL auf vier Bundesliga-Einsätze, Spielpraxis sammelte er vor allem in der U19, wo ihm 28 Tore in 18 Spielen gelangen. "Wir sind sehr glücklich, dass sich mit Dzenan eines der hoffnungsvollsten deutschen Stürmertalente für eine Leihe bei der Fortuna entschieden hat", sagte Sportvorstand Klaus Allofs.