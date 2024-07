Medien: Ex-BVB-Star mit neuem Verein einig

IMAGO/Ralf Treese, Ralf Treese

Thomas Meunier (r.) hat wohl einen neuen Verein gefunden

Mit seiner einseitigen Kündigung beim türkischen Erstligisten Trabzonspor sorgte der ehemalige BVB-Star Thomas Meunier in dieser Woche für Aufsehen. Nachdem Trabzons Präsident Ertugrul Dogan bereits juristische Schritte angekündigt hatte, hat der Rechtsverteidiger nun offenbar bereits einen neuen Verein gefunden.

Darüber zumindest berichtete die französische Sportzeitung "L'Équipe" am Freitag. Der ehemalige Defensivspieler von Borussia Dortmund soll sich nämlich mit OSC Lille einig sein und würde damit nach vier Jahren noch einmal in die französische Ligue 1 zurückkehren.

Zwischen 2016 und 2020 hatte Meunier nämlich bei Paris Saint-Germain bereits 84 Mal in der Ligue 1 gespielt und dabei drei Meisterschaften gefeiert.

Unmittelbar vor Ablaufen einer einseitigen Wechselfrist hatte Meunier zum Wochenwechsel bei Trabzonspor seine Kündigung eingereicht, dies offensichtlich mit familiären Gründen erklärt. Seine Entscheidung wurde von Klubpräsident Dogan mit großem Unverständnis zur Kenntnis genommen. Dieser kündigte bereits medienwirksam an, gegen die Kündigung Meuniers juristisch vorgehen zu wollen.

Meunier bestritt 56 Bundesliga-Spiele für Borussia Dortmund

Der 66-fache belgische Nationalspieler war im Februar in die türkische SüperLig gewechselt, nachdem er bei Borussia Dortmund keine Chance mehr auf Einsatzzeiten erhalten hatte. Beim BVB hatte er zuvor dreieinhalb Jahre lang unter Vertrag gestanden und für die Schwarz-Gelben unter anderem 56 Bundesliga-Spiele bestritten.

In Lille soll Meunier nun einen mehrjährigen Vertrag unterschreiben. Der Transferexperte Sacha Tavolieri berichtete von einem Zweijahresvertrag bis 2026 für den Rechtsverteidiger bei LOSC, der zuletzt mit der belgischen Nationalmannschaft bei der Europameisterschaft in Deutschland bereits im Achtelfinale an Frankreich gescheitert war. Meunier war bei der EM aber ohne Einsatz geblieben.