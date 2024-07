HSV dreht Testkick gegen Nantes

David Inderlied/dpa

Moritz Heyer war nach dem Test ausgelaugt, freute sich aber über den Sieg

Der Hamburger SV hat nach einer Leistungssteigerung das Testspiel gegen den französischen Fußball-Erstligisten FC Nantes gewonnen.

Der Zweitligist drehte die Partie in Saalfelden nach einem 0:2-Rückstand und siegte am Ende mit 4:2 (0:2). Die Spielzeit lief über 120 Minuten. Schon am Sonntag bestreitet der HSV im Trainingslager in Österreich seinen nächsten Test gegen Cardiff City.

Adel Mahamoud (10.) und Nicolas Pallois (26.) brachten die Franzosen früh in Führung. Moritz Heyer (72.) und Dennis Hadzikadunic (82.) leiteten die Wende ein. Fabio Baldé (86.) und Bakery Jatta (99.) erzielten die weiteren Tore zum Erfolg.