Thon nennt "ideales Duo" für die DFB-Zukunft

IMAGO/RHR-FOTO

Olaf Thon spielte in der Bundesliga für Schalke 04 und den FC Bayern

Toni Kroos und Thomas Müller werden nie wieder für die deutsche Nationalmannschaft auflaufen. Über die Zukunft von Manuel Neuer darf zumindest diskutiert werden. Nach der EM im eigenen Land steht für Bundestrainer Julian Nagelsmann ein kleiner Umbruch bevor.

Bei der Europameisterschaft stellte Deutschland das älteste Team des Turniers. Mit Toni Kroos und Thomas Müller haben bereits zwei Alt-Stars ihre DFB-Karriere beendet. Über die Zukunft von Manuel Neuer wird gerade in den Medien stark diskutiert und Kapitän Ilkay Gündogan ließ eine Fortführung seiner Laufbahn in der Nationalmannschaft nach dem Viertelfinal-Aus gegen Spanien offen.

So oder so wird sich der Kader bis zur Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada verändern. Bundesliga-Legende Olaf Thon hat dabei vor allem zwei Spieler im Blick, die schon 2026 eine gewichtige Rolle im DFB-Kader spielen könnten.

Ex-Bayern-Star Thon hat zwei Youngster für den DFB im Kopf

Im "kicker" erklärte der 58-Jährige: "Höchst interessant finde ich Angelo Stiller und Aleksandar Pavlovic. Beide könnten in der Nationalmannschaft schon mit Blick auf die WM 2026 eine wichtige Rolle spielen – und sich als Duo ideal ergänzen."

"Stiller verkörpert für mich als Spielertyp eine Mischung aus Toni Kroos und Ilkay Gündogan. Sehr ballsicher, aber auch durchaus resolut im Zweikampf. Pavlovic empfinde ich als eleganter, mit den strategischen und spielerischen Fähigkeiten für den Aufbau" so Thon weiter, der selbst 52 Länderspiele absolvierte und 1990 Weltmeister wurde.

Pavlovic hätte schon in diesem Jahr zum DFB-Kader gehört. Kurz vor dem Beginn des Turniers musste der 20-Jährige seine Teilnahme allerdings wegen einer Mandelentzündung absagen.

Beim FC Bayern hatte Pavlovic in der vergangenen Saison mit konstant guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht und Leon Goretzka sowohl aus der Startelf des deutschen Rekordmeisters als auch aus dem EM-Kader von Julian Nagelsmann verdrängt.

Ob der 29-Jährige je wieder für Deutschland aufläuft, ist derzeit völlig unklar. Eng wird es für den 57-maligen Nationalspieler allemal, wie auch Olaf Thon vermutet: "Mein Gefühl sagt aber eher: Goretzkas Zeit in der Nationalelf ist abgelaufen. Vielleicht brächte ihn ein Vereinswechsel ja weiter."