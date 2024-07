Vereinsboss äußert sich zu möglichem Groß-Wechsel zum BVB

IMAGO/Propaganda Photo Agency

Pascal Groß (r.) wird schon länger beim BVB gehandelt

Pascal Groß wird schon seit mehreren Wochen mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Bis dato hat es aber noch keine finale Einigung zwischen dem BVB und dem englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion gegeben, bei dem der deutsche Nationalspieler noch einen laufenden Vertrag bis 2025 besitzt. Noch sollen die Vorstellungen bezüglich einer möglichen Ablösesumme für Groß zu weit auseinanderliegen.

Das zumindest vermeldete der TV-Sender "Sky" am Montag. Die Schwarz-Gelben sollen bereit sein, sieben bis acht Millionen Euro Ablöse für den 33-Jährigen zu bezahlen, der bereits seit 2017 bei den Seagulls ein wichtiger Stammspieler im zentralen Mittelfeld ist.

Brighton selbst pocht aber offenbar auf einen Transfererlös von mindestens zehn Millionen Euro für Groß, der insgesamt schon 228 Premier-League-Spiele für den Klub von der südenglischen Küste absolviert hat.

Gegenüber "talkSPORT" äußerte sich zuletzt auch Brightons Geschäftsführer Paul Barber zu der Personalie und war dabei voll des Lobes für den deutschen EM-Fahrer.

Groß spielte noch nie in der Champions League

"Seitdem wir in der Premier League unsere Zelte aufgeschlagen haben, war Pascal ein fantastischer Diener für diesen Verein. Bis zuletzt hat er immer noch Tore geschossen und Torvorlagen gegeben. Er hat sich in die deutsche Nationalmannschaft gespielt und es in den Kader für die Europameisterschaft geschafft", meinte der Klubboss über den gebürtigen Mannheimer, der im Sommer 2017 vom FC Ingolstadt in die Premier League gewechselt war.

Hinsichtlich der Avancen des BVB zeigte sich Brighton-Boss Barber aber auch realistisch: "Natürlich würden wir ihn gerne behalten. Wir denken aber auch an die Phase, in der er sich in seiner Karriere befindet, und an die Chance, die Dortmund ihm bieten könnte."

Pascal Groß hat im gereiften Fußballer-Alter von 33 Jahren noch nie in der Champions League gespielt und wurde beim BVB auf mehrere Nationalmannschaftskollegen wie Niclas Füllkrug, Emre Can oder Nico Schlotterbeck treffen.