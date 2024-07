Kapitänsfrage beim BVB wohl schon geklärt

IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Emre Can bleibt wohl Kapitän beim BVB

Durch den Trainerwechsel von Edin Terzic auf Nuri Sahin werden die Karten beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund neu gemischt. Kontinuität wird beim BVB allerdings beim Kapitänsamt erwartet.

Wie die "Bild" berichtet, bleibt Emre Can wohl auch unter Sahin Kapitän des BVB. Demnach wäre alles andere "eine große Überraschung".

Als Argument führt das Boulevardblatt einerseits die Tatsache auf, dass Can und Sahin der gleichen Berateragentur angehören.

Anderseits habe Cans EM-Nominierung und seine Einsätze bei dem Heimturnier sein Standing im Klub gestärkt.

Nachdem Marco Reus sein langjähriges Kapitänsamt nach der Saison 2022/2023 niedergelegt hatte, wurde die Nachfolger-Benennung von Terzic mit Spannung erwartet. Die Wahl fiel letztendlich auf Emre Can.

"Es macht mich unheimlich stolz, jetzt für so einen großen Klub Kapitän zu sein. Ich möchte mich bei allen Beteiligten dafür bedanken", sagte der Mittelfeldspieler damals.

In seiner Debütsaison als Kapitän hatte Can mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen und fand sich nicht selten auf der Bank wieder. Nur 22 Startelfeinsätze stehen zu Buche. Dennoch schaffte der 30-Jährige den Sprung in den EM-Kader - wenn auch als Nachrücker für den erkrankten Aleksandar Pavlovic.

Wechselgerüchte um BVB-Kapitän Emre Can

Rund um Emre Can gab es zuletzt auch immer wieder Abschiedsgerüchte. Bei eine Ablösesumme zwischen zehn und 15 Millionen Euro sei der Revierklub bereit, den Mittelfeldspieler ziehen zu lassen, hieß es zuletzt in mehreren Medien.

Der Vertrag des Nationalspielers in Dortmund ist noch bis 2026 datiert. Mit Pascal Groß von von Brighton & Hove Albion steht zudem ein Neuzugang in den Startlöchern, der Can auf seiner Position in der BVB-Schaltzentrale Konkurrenz machen würde.

Laut "Bild" hat die SSC Neapel bereits die Fühler nach Can ausgestreckt.

Sportdirektor Sebastian Kehl machte allerdings zuletzt klar, dass man beim BVB mit Can plant.