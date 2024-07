Bundesliga-Wechsel? Insider ordnet Güler-Gerüchte ein

IMAGO/Maciej Rogowski / SOPA Images

Arda Güler wird wohl nicht in die Bundesliga wechseln

Immer wieder wird das türkische Supertalent Arda Güler mit einem Wechsel in die Bundesliga in Verbindung gebracht. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass das Mittelfeld-Juwel von Real Madrid an Bayer Leverkusen ausgeliehen werden könnte. Transferjournalist Fabrizio Romano erteilt den Spekulationen nun allerdings eine klare Absage.

"Arda wird sehr wichtig für uns sein in der Zukunft, er hat mehr Tore geschossen als Minuten gespielt", stellte Real-Coach Carlo Ancelotti bereits auf der Pressekonferenz nach dem vorletzten LaLiga-Spieltag Mitte Mai klar. Sechs Treffer hatte Güler in der abgelaufenen Saison erzielt. Dafür benötigte der 19-Jährige gerade einmal zehn Ligaspiele.

Die Gerüchte um einen Wechsel des türkischen Nationalspieler rissen jedoch auch in der Folge nicht ab. Im Juni hatte das Online-Portal "Caught Offside" berichtet, dass Scouts des FC Bayern beim Spiel der Europameisterschaft 2024 zwischen Georgien und der Türkei zu Gast waren, um den Kreativspieler vor Ort unter die Lupe zu nehmen.

Güler-Gerüchte um Bayer-Wechsel "völlig falsch"

Zuletzt wurde intensiv über eine Leihe des EM-Shootingstars zum Bundesliga-Meister Bayer Leverkusen spekuliert. Unter anderem hatte das türkischen Portal "En Son Haber" von einem konkreten Interesse der Rheinländer an der Verpflichtung des 19-Jährigen berichtet.

Dem Transferexperte Fabrizio Romano zufolge seien die Gerüchte um einen Güler-Wechsel zur Werkself allerdings "weit hergeholt". Entsprechende Meldungen seien "völlig falsch", schrieb der Sportjournalist bei X (ehemals Twitter). Es gibt demnach keinen Zweifel daran, dass der Youngster bei Real fest eingeplant ist.

Seit Sommer 2023 steht Güler in der spanischen Hauptstadt unter Vertrag. 20 Millionen Euro überwiesen die Königlichen im letzten Jahr an Fenerbahce, um den hochtalentierten Mittelfeldspieler aus seiner Heimat loszueisen.