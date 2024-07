Riesenlob für Younes: "Kann ein Unterschiedsspieler werden"

IMAGO/pmk

Amin Younes wurde von S04-Cheftrainer Karel Geraerts (l.) in mehreren Testspielen eingesetzt

Amin Younes bestritt vor drei Jahren sein letztes Profi-Spiel in Deutschland - damals noch für Eintracht Frankfurt im DFB-Pokal. Nachdem er bei Al Ettifaq in Saudi-Arabien und dem FC Utrecht in den Niederlanden nicht glücklich wurde, nimmt er derzeit beim FC Schalke 04 einen neuen, womöglich letzten Anlauf, seine Profi-Karriere noch einmal voranzutreiben. Schalkes Chef-Kaderplaner Ben Manga ist vom ehemaligen Nationalspieler voll überzeugt.

Manga war es, der Younes kurz nach seinem Dienstantritt beim FC Schalke in den Klub holte, wo sich der 30-Jährige zunächst in der Zweitvertretung der Königsblauen empfehlen darf.

Sollte Younes seine Defizite im Fitness- und Ausdauerbereich aufgearbeitet haben, ist aber auch der endgültige Sprung in den Profi-Kader von Cheftrainer Karel Geraerts nicht mehr weit. Zuletzt wurde er bereits in mehreren Testspielen der Gelsenkirchener in der Vorbereitung auf die 2. Bundesliga eingesetzt.

Von den fußballerischen Qualitäten des gebürtigen Düsseldorfers zeigt sich Manga weiterhin vollends überzeugt. "Amin ist ein Fußballer, der einfach Bock aufs Kicken hat. Er hat eine Ballbehandlung wie kaum ein Zweiter, seine spieltechnischen Fähigkeiten sind herausragend. Das hat er bei den verschiedenen Stationen in seiner Karriere immer wieder gezeigt. [...] Wenn der Junge fit ist, kann er in der Zweiten Liga ein Unterschiedsspieler werden", ist er sich gegenüber Vereinsmedien sicher.

Das Angebot, sich zunächst in der U23-Auswahl der Schalker fit zu machen, sei von Younes "dankend angenommen" worden. Des Weiteren habe der 52-malige Bundesliga-Spieler "in der Sommerpause individuell geschuftet. Wenn man Amin anschaut, dann sieht man auch, dass er in den vergangenen Wochen und Monaten hart an sich und seiner Fitness gearbeitet hat", fügte der S04-Direktor für Kaderplanung, Scouting und Knappenschmiede hinzu.

Manga räumt Younes noch Zeit ein

Gleichwohl räumt Manga dem Confed-Cup-Sieger von 2017 noch einige Zeit ein: "Da Amin lange Zeit nicht gespielt hat, denke ich allerdings, dass er noch zwei, drei Monate benötigt, um wieder auf optimalem Level zu sein. Diese Zeit sollten wir ihm auch geben und ihn nicht direkt mit zu großen Erwartungen überfrachten."

Seine beste Zeit hatte Younes bis dato bei Eintracht Frankfurt, wo er in der Saison 2020/2021 immerhin 26 Bundesliga-Spiele bestritt.