Hoffnung für RB? Transfer-Stau bei Dani Olmo hält an

IMAGO

Dani Olmo wurde mit Spanien zuletzt Europameister

An Dani Olmo von RB Leipzig sollen Top-Klubs aus den größten Ligen Europas dran sein, unter anderem wurde er schon bei Fußball-Bundesligist FC Bayern, bei Manchester City aus der Premier League und beim FC Barcelona aus La Liga gehandelt. Wirklich konkret wurde es bis dato noch bei keinem Interessenten - und das könnte auch so bleiben.

Laut eines jüngsten "Sky"-Berichts besteht bei RB Leipzig weiterhin die Hoffnung, dass Dani Olmo auch über den Transfersommer hinaus für die Roten Bullen auf Torejagd geht.

Die Ausstiegsklausel, wonach der Europameister den Klub für festgeschriebene 60 Millionen Euro Ablöse hätte verlassen können, ist seit Monatsmitte abgelaufen. Seitdem hat sich Medienberichten zufolge lediglich der FC Barcelona aus der spanischen Heimat mit einem konkreten Angebot für den 26-Jährigen gemeldet, welches die Leipziger Vereinsbosse aber direkt abgelehnt hatten.

Danach ist nichts Wesentliches mehr geschehen in der Transferangelegenheit.

Die Vorzeichen bleiben damit weiter unverändert: Grundsätzlich kann sich Olmo gut vorstellen, Leipzig nach viereinhalb Jahren zu verlassen und bei einem absoluten europäischen Schwergewicht den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen.

Dani Olmo wurde EM-Topscorer

Er soll auch mit den RB-Bossen das Agreement haben, für ungefähr 60 Millionen Euro Ablöse gehen zu dürfen. Nur soll mit einer Offerte in dieser Höhe laut "Sky" eben noch kein Klub am Leipziger Cottaweg vorstellig geworden sein.

Über Interesse an Olmo wird derweil auch weiterhin aus Saudi-Arabien berichtet. An einem Wechsel in die Saudi Pro League soll der spanische EM-Held selbst aber nach derzeitigem Stand kein wirkliches Interesse haben.

Dani Olmo spielte bislang 107 Mal für RB Leipzig in der Bundesliga und erzielte dabei 17 Tore. Spätestens seit seinen Gala-Auftritten bei der EM in Deutschland ist er aber überall bekannt, wurde er doch mit drei Toren und zwei Assists der Topscorer des Turniers.