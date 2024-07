BVB und Bayer Leverkusen an MLS-Youngster dran?

IMAGO/William Purnell

Carlos Andrés Gómez: Ein Mann für den BVB?

Borussia Dortmund blickt auf der Suche nach potenziellen Verstärkungen offenbar in Richtung MLS. Ein kolumbianischer Flügelspieler soll sich im BVB-Blickfeld befinden. Bayer Leverkusen schaut wohl ebenfalls hin.

Wie der Journalist Guillermo Arango auf X (ehemals Twitter) berichtet, befindet sich Carlos Andrés Gómez von Real Salt Lake auf dem Radar von Borussia Dortmund. Bayer Leverkusen und Ajax Amsterdam sollen sich ebenfalls mit dem 21-Jährigen befassen.

Die Klubs hätten sich in den letzten Tagen nach den Vertragskonditionen von Gómez erkundigt, will Arango in Erfahrung gebracht haben. Nähere Details werden nicht genannt.

Gómez (Vertrag bis 2027) spielt seit Januar 2023 für Real Salt Lake in der Major League Soccer. Der Rechtsaußen ist beim Klub aus dem US-Bundesstaat Utah gesetzt. Der Offensivakteur kommt in der laufenden MLS-Saison bislang auf 13 Tore in 23 Einsätzen - eine starke Ausbeute.

Gómez spielte während seiner Karriere bis dato zweimal für die Nationalmannschaft Kolumbiens. Bei der Copa América 2024 stand er aber nicht im Kader.

Weiteres Kolumbien-Juwel beim BVB gehandelt

Borussia Dortmund wurde zuletzt bereits mit dem kolumbianischen Talent Yáser Asprilla in Verbindung gebracht. Der Radiosender "Antena 2" berichtete Mitte Juli über das angebliche BVB-Interesse.

Asprilla ist vertraglich nur noch bis 2025 an den FC Watford gebunden. Will der englische Zweitligist noch eine ordentliche Ablöse für den Kolumbianer erzielen, steht in diesem Sommer ein Verkauf an - sofern der Flügelspieler sein Arbeitspapier nicht verlängert.

Der 20-Jährige läuft seit Sommer 2022 für den FC Watford auf. Bereits ein halbes Jahr zuvor hatten sich die Engländer die Dienste des Offensivspielers gesichert, ihn aber zunächst zu seinem Jugendklub Envigado FC zurückverliehen. In der vergangenen Spielzeit blühte Asprilla auf. Sechs Tore und sieben Vorlagen in 44 Championship-Spielen konnte der Youngster beisteuern.