Profivertrag für Bayern-Talent Fernandez?

IMAGO/Mladen Lackovic

Schafft Bayern-Talent Fernandez den Sprung zu den Profis?

Der FC Bayern befindet sich mitten in der Saisonvorbereitung. Nach einem Kurztrainingslager am Tegernsee, geht es für den deutschen Rekordmeister nun nach Südkorea. In der bayerischen Heimat soll ein Youngster besonders überzeugt haben. Javier Fernandez darf sich demnach über eine besondere Belohnung freuen.

Der Spanier, der im Januar 2023 aus der Jugend von Atlético Madrid nach München wechselte, soll nach "Sky"-Informationen möglichste schnell mit einem Profivertrag ausgestattet werden. Noch besitzt Fernandez lediglich einen Vertragsspielervertrag bzw. einen Jugendvertrag.

Doch wo würde Fernandez spielen, sollte er seinen ersten Profivertrag unterschreiben? Geplant ist wohl, dass der 17-Jährige größtenteils bei der U19 und der U23 des Vereins zum Einsatz kommt. Zusätzlich soll der Mittelfeld-Stratege immer mal bei den Profis reinschnuppern.

Eberl und Freund wollen beim FC Bayern auf Talente setzen

Positiv für Fernandez: Rene Maric, der zuletzt als Co-Trainer in den Trainerstab von Neu-Bayern-Coach Vincent Kompany aufrückte, kennt den Spanier gut. Beide arbeiteten in der U19 zusammen.

Vom fußballerischen Talent sind die Verantwortlichen in München überzeugt. Insgesamt 17 Länderspiele für verschiedene spanische U-Nationalmannschaften sprechen eine deutliche Sprache. Auch im Bayern-Trikot überzeugte Fernandez in der vergangenen Saison immer wieder, führte die U19 sogar schon als Kapitän auf den Platz.

Sportdirektor Christoph Freund und Sportvorstand Max Eberl verfolgen demnach den klaren Plan, dass Talente beim FC Bayern deutlich besser eingebunden werden sollen, als in den letzten Jahren. Spieler wie Aleksandar Pavlović oder Jamal Musiala, die den Sprung aus der Jugend in den Kader der Münchner schafften, blieben eine Seltenheit.

Mit Fernandez, sowie Neuzugang Nestory Irankunda, der in seiner Heimat in Australien als absolutes Supertalent gilt, und Adam Aznou spielten sich zuletzt drei Youngster in den Fokus, denen der Sprung zu den Profis durchaus zugetraut wird.