Verwirrung um Adeyemi: Juve-Transfer angeblich geplatzt

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Bleibt Karim Adeyemi doch beim BVB?

Seit Tagen kursieren die Gerüchte rund um einen möglichen Wechsel von BVB-Flügelflitzer Karim Adeyemi zu Juventus Turin. Nun bahnt sich offenbar eine Wende an.

Nach Informationen von Transfer-Experte Fabrizio Romano ist ein Deal für den Moment vom Tisch. Der Klub aus der italienischen Serie A habe bislang keine formale Offerte nach Dortmund übersandt.

Beim Revierklub strebe man inzwischen an, den 22-Jährige zu halten. Nur ein unmoralisches Angebot könne die sportliche Führung um Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl vom Gegenteil überzeugen, heißt es.

Die Schmerzgrenze der Schwarz-Gelben liegt angeblich bei 50 Millionen Euro - zu viel für die Alte Dame. Derzeit sei das wahrscheinlichste Szenario, dass Adeyemi beim BVB bleibt, so Romano.

Italienische Medien hatten zuvor vermeldet, das die Spielerseite sich bereits mit der alten Dame einig sei. Adeyemi habe grünes Licht für einen Transfer gegeben, schrieb die Sportzeitung "Tuttosport".

Kein Bekenntnis zum BVB

Dem 22-Jährige winke demnach ein Fünfjahresvertrag mit einem Jahresgehalt in Höhe von 3,5 Millionen Euro plus Bonuszahlungen in Turin. Nur kleine Details seien zwischen Spieler- und Vereinsseite noch zu klären.

Insider Gianluca Di Marzio schrieb derweil kürzlich, dass Juventus Turin eine Offerte für Adeyemi vorbereite. 35 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen waren im Gespräch, um dem BVB einen Abschied schmackhaft zu machen.

Fünf der zehn möglichen Bonus-Millionen seien eher leicht zu erreichen, die restlichen fünf schwieriger. Letztlich soll Juventus in den Verhandlungen auf ein Einknicken der Borussia gehofft haben.

Adeyemi selbst hatte ein Bekenntnis zum BVB zu Beginn der Vorbereitung stets vermieden. "Im Leben gibt es keine Garantien", sagte er nach dem Testspiel gegen Drittligist Erzgebirge Aue Mitte Juli.