Wechsel zum FC Bayern? Wirtz spricht über Zukunftsplanung

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Wechselt Florian Wirtz eines Tages von Bayer Leverkusen zum FC Bayern?

Für den Sommer 2025 plant der FC Bayern offenbar einen Großangriff auf Florian Wirtz. Der Nationalspieler von Bayer Leverkusen äußerte sich nun zu seiner Zukunftsplanung.

"Ich habe keinen Fahrplan, also noch gar keine Idee in meinem Kopf, was das anbelangt", wird Wirtz in Leverkusens Trainingslager in Donaueschingen vom "kicker" zitiert.

Der 21-Jährige ergänzte: "Ich bin jetzt gerade wirklich froh, wieder Fußball spielen zu dürfen nach der Sommerpause. Ich versuche jetzt erst mal, wieder mit der Mannschaft meine Ziele zu erreichen."

Dann werde sich irgendwann zeigen, was passiert, "aber einen Fahrplan habe ich nicht", betonte Wirtz.

Am Montag hatte der "kicker" noch berichtet, dass der FC Bayern 2025 bei Wirtz "voll in die Offensive gehen" werde. Der deutsche Rekordmeister soll bereit sein, für den offensiven Mittelfeldspieler "den Geldbeutel weit aufzumachen".

Wirtz ist vertraglich noch bis 2027 an Bayer Leverkusen gebunden. Schon in diesem Transferfenster wurde heiß über einen Wechsel zu einem europäischen Topklub diskutiert. Der Youngster entschied sich aber für einen Verbleib bei der Werkself.

Mit Bayer will Wirtz den Meistertitel in der kommenden Saison verteidigen.

"Die Bayern haben ein paar Spieler geholt, die sie natürlich verstärken werden. Aber ich glaube, dass der Unterschied auf jeden Fall nicht mehr so groß ist wie er in den vergangenen Jahren zwischen Bayern und den anderen Topmannschaften war", so der gebürtige Pulheimer, der ergänzte: "Es ist oben alles ein bisschen enger zusammengerückt."

Daher werde sich Bayer vor keinem verstecken. "Wir werden nicht arrogant an die Sache rangehen, sondern wir wissen, dass trotzdem Bayern München in der Liga spielt. Wir versuchen natürlich, sie zu schlagen, aber es ist trotzdem Bayern München und die muss man immer auf dem Zettel haben", sagte Wirtz.

Wirtz hofft auf Tah-Verbleib

Der Mittelfeldspieler äußerte sich außerdem zur Zukunft seines Teamkollegen Jonathan Tah. Der Innenverteidiger soll vor einem Wechsel zum FC Bayern stehen, die Verhandlungen gestalten sich allerdings schwierig.

"Er würde uns natürlich helfen, wenn er bleibt. Er hat uns letzte Saison sehr gut angeführt. Ein Führungsspieler, der wichtig für die Mannschaft ist", schwärmte Wirtz: "Deswegen wäre ich froh, wenn wir ihn weiter in unserer Mannschaft haben."