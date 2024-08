Kimmich reagiert auf Hoeneß-Aussagen

IMAGO/Thomas Voelker

Verlässt Joshua Kimmich den FC Bayern?

Die Beziehung zwischen Joshua Kimmich und dem FC Bayern ist kompliziert und dürfte in den kommenden Wochen und Monaten wohl nicht einfacher werden. Nach dem 2:1-Testspielsieg gegen Tottenham Hotspur wurde der Mittelfeldstar zu seiner Zukunft beim deutschen Rekordmeister befragt.

Angesprochen auf die anstehenden Gespräche über eine Vertragsverlängerung, erklärte der 29-Jährige: "Man kann immer vernünftig miteinander reden, da stehen bei jedem alle Türen offen."

Ehrenpräsident Uli Hoeneß hatte jüngst gesagt, dass Kimmich ein vernünftiger Mann sei, mit dem man vernünftig reden könne.

Darf Kimmich unter Kompany wieder im Bayern-Mittelfeld spielen?

"Generell ist es so, dass ich mich hier richtig wohlfühle. Alle meine Kinder sind hier geboren, wir haben gebaut. Natürlich war die letzte Saison nicht so erfolgreich. Das ist nicht der Anspruch von Bayern München und auch nicht mein eigener Anspruch. Jetzt ist es schon so, dass ich sehr hungrig bin, voller Energie, was die neue Saison angeht", so der 91-malige deutsche Nationalspieler weiter.

Erfreulich für Kimmich könnte zudem sein, dass der neue Trainer Vincent Kompany womöglich wieder mit ihm im Mittelfeld plant und nicht als rechter Verteidiger. Gegen Tottenham spielte Kimmich neben Nationalmannschafts-Kollege Aleksandar Pavlovic zentral vor der Abwehr.

Trotzdem ist sich Kimmich des harten Konkurrenzkampfes bewusst: "Generell haben wir viele gute Spieler auf der Position. Mal schauen, wie sich das am Ende dann aufstellt."

Kimmich spielt seit 2015 für den FC Bayern und absolvierte wettbewerbsübergreifend bisher 390 Partien (42 Tore und 104 Vorlagen). Mit dem Klub gewann er seither unter anderem acht Meisterschaften, drei Pokal- und den Champions-League-Titel im Corona-Jahr.

Nachdem Kimmich lange Zeit im zentralen Mittelfeld der Münchner gesetzt war, verlor er seinen Stammplatz im Laufe der vergangenen Saison und musste auf die Rechtsverteidigerposition ausweichen. Auch in der deutschen Nationalmannschaft durfte er zuletzt nicht mehr auch seiner Wunschposition ran.

Gerüchte um einen Abschied aus München wurden deshalb zuletzt immer lauter.