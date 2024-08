Openda hofft auf Verbleib von Leipzigs Star-Duo

IMAGO/Roger Petzsche

Lois Openda (r.) startet in seine zweite Saison bei RB Leipzig

Lois Openda spielte eine herausragende erste Bundesliga-Saison, traf in seiner Premieren-Spielzeit in Deutschland 24 Mal in 34 Spielen. Dabei profitierte er auch vom starken Zusammenspiel mit Xavi Simons und Dani Olmo, deren Zukunft bei RB Leipzig noch nicht klar ist. Openda hofft auf den Verbleib seiner kongenialen Offensivpartner.

"Die Verbindung mit Xavi war nahezu perfekt, das konnte jeder sehen. Und Dani ist ebenfalls ein erstaunlicher Spieler, das hat er bei uns und bei der EM allen gezeigt. Wir hatten in der vergangenen Saison eine großartige Offensive, das muss man sagen", meinte der Belgier im Gespräch mit dem "kicker".

Xavi Simons steht vor einem erneuten Leihgeschäft mit RB Leipzig, steht ansonsten noch bei Paris Saint-Germain unter Vertrag. Auch der FC Bayern mischte im Poker um den niederländischen EM-Star zuletzt noch kräftig mit.

Dani Olmo könnte RB Leipzig noch bis Ende August verlassen, sollte ein interessierter Klub mindestens 60 Millionen Euro für den Spanier bieten. Hier befand sich zuletzt der FC Barcelona in der Pole Position, endgültig geklärt ist aber auch diese Personalie noch nicht

Lois Openda, der sich bis zuletzt mit RB Leipzig auf US-Tour befand, glaubt aber unabhängig vom Verbleib der beiden Kreativspieler an eine weitere starke Saison der Roten Bullen: "Jetzt kommt eine neue Saison, und wir haben unabhängig von Xavi und Dani eine Menge toller Spieler hier", so der Angreifer, der in seiner ersten Spielzeit im deutschen Fußball-Oberhaus mit RB den vierten Platz belegte.

Kampfansage an Harry Kane vom FC Bayern

Er verwies dabei unter anderem auf Youngster Assan Ouedraogo, der vom FC Schalke an den Cottaweg gewechselt war.

Sowohl persönlich als auch mannschaftlich will Openda in 2024/2025 nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen: "Ich weiß, dass das, was ich letztes Jahr geleistet habe, schon ganz gut war. Aber jetzt muss ich noch einen Schritt weitergehen. Ich weiß, dass ich dazu in der Lage bin. [...] Mein Gefühl sagt mir, dass ich die Sache besser machen kann als in der vergangenen Saison", so der 24-Jährige.

Er wolle versuchen, "der Beste zu sein und als Torschützenkönig meiner Mannschaft zu helfen". In der letzten Saison fehlten ihm dazu noch satte zwölf Tore auf Harry Kane vom FC Bayern.