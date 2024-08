Medien: Eintracht nimmt Pacho-Nachfolger ins Visier

IMAGO/One Inch Productions

Konstantinos Koulierakis wird bei Eintracht Frankfurt gehandelt

Stammspieler Willian Pacho hat sich bei Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt innerhalb eines Jahres zu einem heiß begehrten Verteidiger aufgeschwungen, soll aktuell unter anderem beim französischen Meister Paris Saint-Germain ganz hoch im Kurs stehen. Die SGE-Bosse beschäftigen sich längst mit möglichen Alternativen für den ecuadorianischen Nationalspieler.

Wie es in einem jüngsten "Sky"-Bericht heißt, soll die Eintracht den griechischen Innenverteidiger Konstantinos Koulierakis ins Visier genommen haben für den Fall, dass Willian Pacho tatsächlich in Richtung PSG verkauft werden sollte.

Die Gespräche mit dem Abwehrspieler des Erstligisten PAOK Saloniki sollen sogar schon weit fortgeschritten sein. Transferexperte Florian Plettenberg berichtete davon, dass sich die Frankfurter mit dem 20-Jährigen sogar schon mündlich auf einen Wechsel verständigt haben sollen.

Koulierakis spielt seit zwei Jahren in der griechischen Super League, kam seit Sommer 2022 auf insgesamt 47 Einsätze für PAOK. Auch den Sprung in die griechische Nationalmannschaft hat der Verteidiger mittlerweile geschafft, steht mittlerweile bei sechs A-Länderspielen.

Eintracht Frankfurt hat wohl auch Ex-Schalker auf der Liste

Der Draht zwischen den Adlerträgern und dem griechischen Youngster lief dabei schon seit längerem heiß. In den vergangenen Wochen und Monaten wurde immer wieder über das Interesse der Eintracht an Koulierakis berichtet. Auch die Bundesliga-Konkurrenz des VfB Stuttgart soll an dem 1,85-m-Mann dran gewesen sein.

Eine vollständige Einigung zwischen den beiden Vereinen soll es dem Medienbericht zufolge aber noch nicht geben. Koulierakis soll aber mittlerweile das "Hauptziel" der SGE sein, die außerdem auch mit dem Ex-Schalke- und derzeitigem Atalanta-Verteidiger Sead Kolasinac in Verbindung gebracht wurde.