Adeyemi schließt BVB-Abschied aus

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Karim Adeyemi wird beim BVB bleiben

Rund um BVB-Youngster Karim Adeyemi kursierten in den letzten Wochen immer wieder Abschiedsgerüchte. Nun hat sich der Flügelspieler zu Borussia Dortmund bekannt und einen Wechsel ausgeschlossen.

"Mein Fokus liegt nur auf dem BVB, das war auch schon so, bevor diese Gerüchte aufgekommen sind. Für mich war immer klar, für den BVB zu spielen. Ich habe mich vor zwei Jahren ganz bewusst für Dortmund entschieden und diese Mission ist auch noch nicht erfüllt", sagte Adeyemi im Interview mit der "Bild".

Medienberichte hatten den 22-Jährigen zuletzt wiederholt mit dem italienischen Rekordmeister Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Sogar von einem Treffen seines Vaters mit der dortigen Klub-Spitze war die Rede.

Adeyemi stellte nun allerdings klar: "Für mich war es im Sommer generell kein Thema zu gehen. Meine Gedanken waren schon nach dem Champions-League-Finale ziemlich klar, da ich mich beim BVB sehr wohl fühle und nach wie vor das Vertrauen der Fans, Trainer, Vereinsführung und Kollegen spüre. Ich liebe es einfach, hier zu sein und in diesem geilen Stadion und in dieser Atmosphäre zu spielen."

Mit BVB bald wieder auf Titeljagd

Vieles, was in den letzten Wochen geschrieben wurde, "stimmte einfach nicht", betonte der Ex-Salzburger.

In der kommenden Saison will Adeyemi angreifen und mit dem BVB um Titel spielen. "Ich bin optimistisch, dass wir eine richtig gute Saison spielen können. In den vergangenen beiden Jahren haben wir zwei Mal einen Titel knapp verpasst, dieses Jahr wollen wir endlich einen Titel gewinnen", kündigte er an.

Auch für ihn persönlich gelte es, in der neuen Spielzeit den nächsten Schritt zu machen.

"In mir steckt noch mehr als das, was ich in den vergangenen beiden Jahren abgeliefert habe. Mit diesen Schwankungen bin ich selbst nicht zufrieden. Ich muss einfach noch konstanter werden und habe daher auch einiges auch außerhalb des Platzes umgestellt", so Adeyemi.