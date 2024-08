Transfer des FC Bayern vor dem Abschluss

IMAGO/Markus Ulmer

Bryan Zaragoza wird den FC Bayern wohl verlassen

Der FC Bayern wird in Bryan Zaragoza womöglich zeitnah einen seiner Streichkandidaten auf dem Transfermarkt los - zumindest vorübergehend.

Wie der spanische Journalist Marcos Benito berichtet, wird Zaragoza am Mittwoch nach Málaga reisen und dort darauf warten, dass ein Leihgeschäft mit dem FC Valencia finalisiert wird. Zuletzt hatte "Bild" berichtet, der Deal hänge noch von der Zustimmung von Klub-Eigner Peter Lim ab. Dieses soll der singapurische Milliardär laut Benito inzwischen erteilt haben.

Allerdings soll sich mit CA Osasuna ein weiterer Klub aus La Liga noch Hoffnungen auf eine Zaragoza-Verpflichtung auf Zeit machen. Benito zufolge ist der Verein aus Pamplona bereit, das volle Gehalt des 22-Jährigen inklusive Prämien zu übernehmen. Auch Valencia müsse entsprechend 100 Prozent von Zaragozas Salär zahlen, wenn die Verpflichtung über die Bühne gehen soll, heißt es.

Bislang war zu hören, der FC Bayern werde auch weiterhin die Hälfte der Zahlungen an Zaragoza tragen. Sein Gehalt in München soll bei geschätzt sieben Millionen Euro pro Jahr liegen.

FC Bayern zieht Zaragoza-Deal vor

Zaragoza war erst im Winter vom FC Granada an die Säbener Straße gewechselt. Die ursprünglich für den Sommer geplante Ankunft wurde damals ein halbes Jahr vorgezogen, da die Münchner zu diesem Zeitpunkt großes Verletzungspech in der Offensive hatten. Der Tabellendritte der letzten Bundesliga-Saison soll alles in allem rund 17 Millionen Euro für den Youngster nach Granada überwiesen haben.

Zaragoza hatte unter Ex-Coach Thomas Tuchel beim FC Bayern einen schweren Stand, sammelte im Verlauf der Rückrunde lediglich 171 Pflichtspielminuten. Auch Tuchels Nachfolger Vincent Kompany setzt wohl nicht auf den einmaligen spanischen Nationalspieler.

Sportvorstand Max Eberl hatte zuletzt öffentlich bestätigt, an einer Ausleihe von Zaragoza zu arbeiten. Eine Kaufoption soll der aufnehmende Klub aber offenbar nicht erhalten.