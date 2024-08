Kehrtwende: Undav-Deal kurz vor dem Abschluss

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Deniz Undav wechselt wohl zurück zum VfB Stuttgart

Bundesliga-Vizemeister VfB Stuttgart steht einem Medienbericht kurz vor einer festen Verpflichtung von Nationalspieler Deniz Undav.

Seit Monaten schon bastelt der VfB Stuttgart an einem Transfer von Deniz Undav, der in der vergangenen Bundesliga-Saison auf Leihbasis für die Schwaben auflief und mit seinen 19 Toren und zehn Vorlagen in 33 Pflichtspielen für Furore sorgte. Der 28-Jährige kam somit auch zum Debüt in der Nationalmannschaft und schaffte es sogar in den EM-Kader von Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Nun berichtet der "kicker": Inzwischen sieht es nach einer Einigung zwischen dem VfB Stuttgart und Undavs Klub Brighton & Hove Albion aus. Auch "Sky" meldet von einem bevorstehenden Transfer-Abschluss. Der neue Vertrag soll dann bis 2027 gültig sein.

Offenbar sind die Entscheidungsträger im Ländle bereit, 27 Millionen Euro Ablöse an den englischen Premier-League-Klub zu überweisen. Hinzu kämen mögliche Bonuszahlungen, durch die das Paket auf 30 Millionen Euro oder mehr anwachsen könnte. Es seien nur noch "Kleinigkeiten" zu klären, ehe der Transfer offiziell bestätigt werden kann.

Undav will unbedingt zurück zum VfB Stuttgart

Lange hatten sich die Engländer im Transfer-Poker quergestellt und Medienberichten zufolge mehrere Vorstöße der Schwaben ignoriert. Um dennoch vor dem Saisonstart die Kaderbaustelle im Angriff schließen zu können, hatte sich der VfB zuletzt auch anderweitig umgeschaut.

Die als Alternativen gehandelten Stürmer, wie Arnaud Kalimuendo (Stade Rennes), Mostafa Mohamed (FC Nantes) oder David Datro Fofana (FC Chelsea), dürften fortan vorerst kein Thema mehr in Stuttgart sein.

Undav selbst hatte immer wieder klargestellt, dass er unbedingt zurück nach Stuttgart wechseln will. Ein Verbleib in Brighton kam für den DFB-Spieler nicht mehr in Frage. "Ich fühle mich wohl in Stuttgart. Ich habe von Brighton nie richtig Wertschätzung bekommen über das Jahr, als ich weg war. Dass sich jemand gekümmert hat. Das hat mir einfach gezeigt: Stuttgart will mich unbedingt haben. Die lieben mich. Von Brighton kam ein Jahr nichts", sagte er jüngst im YouTube-Interview mit dem deutschen Schwergewichtsboxer Agit Kabayel.