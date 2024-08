Bericht: Kompany will "voll auf" Tel setzen

IMAGO/Jacques Feeney / Offside

Mathys Tel soll beim FC Bayern eine tragende Rolle spielen

Dass der FC Bayern im Sommer 2022 20 Millionen Euro in die Dienste des gerade einmal 17-jährigen Franzosen Mathy Tel investierte, sorgte durchaus für Aufsehen. Zwei Jahre später steht fest, Tel ist jeden Cent wert. 2024/25 könnte endgültig der ganz große Durchbruch folgen.

41 Pflichtspiele, zehn Tore und sechs Vorlagen: Die Bilanz der Saison 2023/24 von Mathys Tel beim FC Bayern kann sich absolut sehen lassen, in der Startelf stand der Offensivspieler allerdings lediglich zehnmal. Das könnte sich in der anstehenden Spielzeit ändern.

Der "Bild" zufolge hat Tel in der Vorbereitung und den bisherigen Testspielen unter Neu-Trainer Vincent Kompany bleibenden Eindruck hinterlassen und ist nu "ganz nah dran an der ersten Elf". Kompany will demnach "voll auf den Angreifer bauen".

Sollten sich Tels Spielanteile deutlich erhöhen, stellt sich natürlich die Frage, wer für den 19-Jährigen weichen wird. Dem "kicker" zufolge gelten Kingsley Coman, Leroy Sané und Serge Gnabry weiterhin potenzielle Spieler, die man in München zu Geld machen würde.

Muss ein Topstar für Tel beim FC Bayern platz machen?

Coman, der als wahrscheinlichster Abgang bezeichnet wird, wird seit Tagen nachgesagt, das Interesse des FC Barcelona auf sich gezogen zu haben. Auch der FC Arsenal aus der englischen Premier League soll ein Auge auf den Franzosen geworfen haben.

Gnabry, so der "kicker" soll hingegen zuletzt gute Eigenwerbung betrieben haben und vor einem Verbleib stehen, Sané ohnehin zu einer weiteren Saison in München tendieren.

Die Konkurrenz für Tel wird auf den offensiven Flügeln so oder so gewaltig sein, zumal mit Michael Olise ein neuer Hochkaräter verpflichtet wurde. Tel hat allerdings bereits eindrucksvoll bewiesen.

Dass der deutsche Rekordmeister großes Vertrauen in sein Talent setzt, beweist nicht zuletzt, dassTels Vertrag im März 2024 bis Ende Juni 2029 verlängert wurde.