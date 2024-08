Königlicher Einstand: Mbappé trifft und holt ersten Titel mit Real

IMAGO/Jose Breton

Kylian Mbappé hat im ersten Real-Pflichtspiel direkt getroffen

Perfekter Einstand für Kylian Mbappé: Der neue Superstar hat bei der Pflichtspielpremiere mit Real Madrid seinen ersten Titel gewonnen - und gleich einen Treffer beigesteuert. Der französische Ausnahmekönner triumphierte mit dem spanischen Rekordmeister im europäischen Supercup gegen Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo 2:0 (0:0) und jubelte ausgelassen über den Triumph. Für den Weltmeister von 2018, der von Paris St. Germain nach Madrid gekommen war, war es der erste große internationale Titel auf Vereinsebene.

Locker und leicht verlief das Duell in Warschau für den Champions-League-Sieger aber lange Zeit nicht: Bergamo, das in der Europa League im Finale gegen den deutschen Meister Bayer Leverkusen gewonnen hatte, leistete dem Favoriten aus Spanien zunächst erbitterten Widerstand. Und die mit Mbappe nochmals kräftig aufgewertete Offensive Madrids hatte bis Mitte der zweiten Halbzeit große Mühe, für Torgefahr zu sorgen.

Ohne Toni Kroos, der seine Karriere beendet hatte, gelangen erst Federico Valverde (59.) und Mbappe (68.) die erlösenden Treffer für die Mannschaft von Trainer Carlo Ancelotti. Für Real war es der sechste Triumph im europäischen Supercup - damit sind die Spanier auch in diesem Wettbewerb nun Rekordsieger. Bislang hatten sie sich den Platz an der Spitze mit dem FC Barcelona und dem AC Mailand geteilt.

Zäher Beginn für Mbappé und Co.

Wer ein von Mbappe und den brasilianischen Offensivstars Vinicius Junior und Rodrygo initiiertes Angriffsspektakel erwartet hatte, wurde in der ersten Halbzeit bitter enttäuscht. Madrid kam zunächst kaum zu nennenswerten Abschlüssen, Mbappe versuchte es schließlich, doch sein Schuss wurde geblockt (15.). Später hatte Real großes Glück, dass eine von Eder Militao (25.) abgefälschte Flanke an die Latte flog - auf der Gegenseite traf Rodrygo (45.+1) ebenfalls die Latte.

Und Mbappe? Der sah gleich nach Wiederanpfiff, wie Reals Torhüter Thibault Courtois mit einem herausragenden Reflex das 0:1 durch Mario Pasalic (47.) verhinderte. In dieser Phase schien Bergamo dem Führungstreffer näher, in den entscheidenden Momenten aber waren die Italiener nicht genau genug.

Das rächte sich: Real erzwang einen Ballgewinn tief in der Hälfte Bergamos. Jude Bellingham bediente Vinicius Junior, dessen Hereingabe Valverde nur noch über die Linie drücken musste. Kurz danach verpasste Vinicius Junior das 2:0, Atalantas Juan Musso hielt herausragend (60.).

Mbappe fand bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht in die Position für gefährliche Abschlüsse, schlug dann aber eiskalt zu: Bellingham legte quer auf den Franzosen, der fulminant in den Winkel traf. In der 83. Minute wurde dann Mbappe unter dem großen Jubel der Real-Fans ausgewechselt.