Schalke-Ärger wegen Verteidiger-Duo?

IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

Die Schalker Führungsriege beobachtet das Training

Der FC Schalke tritt am Samstag (15.30 Uhr) zum Auftakt im DFB-Pokal an. In der ersten Runde wartet Oberligist VfR Aalen. Möglicherweise baut Trainer Karel Geraerts dafür seine Schaltzentrale in der Defensive um. Die Personalien sollen einem Bericht zufolge auch für internen Ärger sorgen.

Der FC Schalke will sich nach dem 1:3 gegen den 1. FC Nürnberg in der Liga schnell rehabilitieren. Im Pokal geht es am Samstag auf die Schwäbische Alb. Die Begegnung könnte auch zu einem Test für zwei Innenverteidiger werden, die bislang auf der Bank saßen.

Denn nach dem glücklosen Auftritt in Nürnberg vom Stamm-Duo Marcin Kaminski und Ibrahima Cissé stellt Trainer Karel Geraerts im Pokal wohl um.

Als Ersatzspieler lauern Martin Wasinski und Felipe Sanchez auf ihre Chancen. Kaderplaner Ben Manga hatte beide Profis im Sommer verpflichtet. Spielzeit bislang: 0 Minuten.

Geraerts: "Das ist natürlich sehr einfach"

Wegen dieses Themas soll es zwischen Trainer und Kaderplaner auch "knistern", wie die "Bild" berichtet. Tenor: Der Coach traue den beiden Sommer-Zugängen die 2. Bundesliga nicht zu. Manga sei aber von seinen Transfers überzeugt.

"Jetzt wird ein Thema aus der Innenverteidigung gemacht, das ist natürlich sehr einfach", sagte Geraerts zu "Bild" auf entsprechende Nachfrage. "Ich sehe aber jeden Tag, was ich sehe auf dem Trainingsplatz – und so treffe ich meine Entscheidungen."

Gegen Aalen könnte der Trainer laut "Bild" daher wohl umstellen. "Wir müssen Geduld mit den beiden haben. Aber sie machen schöne Schritte. Es ist möglich, dass sie Ihre Chancen gegen Aalen bekommen", sagte er.

"Wir müssen die Gegentore in Nürnberg besser verteidigen, stehen nicht nah genug an den Gegenspielern", sagte Kapitän Kenan Karaman. "Martin und Felipe haben beide gute Vorbereitungen absolviert. Das ist jetzt eine Chance für die jungen Spieler. Die werden sie auch nutzen – da mache ich mir gar keinen Kopf. Aber am Ende liegt es natürlich am Trainer, ob sie spielen werden ..."