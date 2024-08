Neue Bayern-Offerte für Davies doch noch möglich?

IMAGO/Markus Ulmer

Verlängert Alphonso Davies doch noch beim FC Bayern?

Alphonso Davies vom FC Bayern ist seit Monaten eine der Personalien, die in der Gerüchteküche am heißesten gekocht werden. Zuletzt schien festzustehen, dass es nur noch wenige Optionen gibt: Entweder der Kanadier unterschreibt ein gut dotiertes Angebot der Münchner und verlängert seinen Vertrag über den Sommer 2025 hinaus oder er wechselt spätestens nach der anstehenden Spielzeit zu Real Madrid - nun soll auch ein eigentlich schon ausgeschlossenes Szenario wieder möglich sein.

"Wir haben ihm ganz klar gesagt, dass wir den Vertrag auslaufen lassen, wenn er nicht verlängert. Er kriegt nicht mehr Geld", mit diesen Worten ließ Klub-Patron Uli Hoeneß im Juli klar erkennen, dass der FC Bayern im Falle Alphonso Davies einen knallharten Kurs fährt. Dieser könnte allerdings weniger in Stein gemeißelt sein, als es Hoeneß' Aussage erahnen lässt.

"Sky"-Transferexperte Florian Plettenberg berichtet via X (ehemals Twitter), dass der FC Bayern fest mit Davies für die Saison 2024/25 plant und nicht mehr davon ausgeht, dass Real Madrid in diesem Transfersommer doch noch mit einem annehmbaren Angebot an den deutschen Rekordmeister herantreten wird. Allerdings soll eine verbesserte Offerte der Münchner demnach kein Tabuthema sein.

FC Bayern droht ablösefreier Wechsel

Sollte der kanadische Linksverteidiger unter Vincent Kompany starke Leistungen abliefern, soll man beim FC Bayern in Betracht ziehen, das derzeitige Angebot noch einmal aufzustocken, um den 23-jährigen Nationalspieler doch noch von einem Verbleib zu überzeugen.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Im Sommer 2025 würden die Bayern Davies ablösefrei ziehen lassen und so auf eine satte Ablösesumme verzichten müssen.

Nach Informationen der "tz" sieht das bisherige Top-Angebot vor, dass Davies an der Säbener Straße 13 Millionen Euro Festgehalt kassiert und vier weitere Millionen jährlich an Bonuszahlungen einstreichen könnte.