Medien: BVB trifft nächste Stürmer-Entscheidung

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Youssoufa Moukoko und Sebastien Haller sind beim BVB nur noch Ergänzungsspieler

Youngster Youssoufa Moukoko gilt bei Borussia Dortmund als heißer Wechselkandidat. Ein Abschied bis zum Transferschluss Ende des Monats scheint weiterhin möglich, auch wenn bisherige Verhandlungen mit potenziellen Abnehmern noch nicht erfolgreich waren. Anders stellt sich die Angelegenheit offensichtlich bei BVB-Stürmer Sebastien Haller dar.

Auch der 30-Jährige ist bei Borussia Dortmund aufs Abstellgleis geraten, gilt derzeit hinter den Neuverpflichtungen Serhou Guirassy und Maximilian Beier nur noch als Nummer drei in der internen Stürmer-Hierarchie der Schwarz-Gelben.

Wie die "Bild" berichtete, soll Haller trotzdem nicht verkauft werden und weiterhin fester Bestandteil des Kaders bleiben. Diese Entscheidung ist laut dem Zeitungsbericht mittlerweile beim BVB gefallen und soll zunächst einmal Gültigkeit bis zum Winter haben.

Dem ivorischen Nationalspieler soll damit noch eine weitere, womöglich letzte Gelegenheit eingeräumt werden, sich im schwarz-gelben Trikot zu beweisen.

Haller-Einsatz im DFB-Pokal sehr wahrscheinlich

Nach einer herausragenden Rückserie 2022/2023, als Haller gerade erst von seiner Hodenkrebs-Erkrankung genesen noch acht Tore in zehn Bundesliga-Spielen erzielte, verlor er in seinem zweiten BVB-Jahr vollkommen seine Form. Haller kam in 2023/2024 zwar 14 Mal in der Bundesliga zum Einsatz, schoss dabei aber kein einziges Tor.

In den kommenden Wochen erhält der einstige 31-Millionen-Euro-Transfer von Ajax Amsterdam eine weitere Gelegenheit, seinen sportlichen Mehrwert für die Dortmunder unter Beweis zu stellen.

Begünstigt wird die Situation aus Sicht Hallers durch die Knie-Verletzung von Neuzugang und Konkurrent Serhou Guirassy. Nach seiner Verpflichtung vom VfB Stuttgart wurde schnell bekannt, dass der Guineer die ersten Pflichtspiele des BVB noch verpassen wird.

Es gilt daher als wahrscheinlich, dass Haller schon am kommenden Samstag beim DFB-Pokalspiel gegen den 1. FC Phönix Lübeck auf Einsatzzeiten kommen wird - womöglich sogar von Beginn an.