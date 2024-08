Bayer-Star wird zum Rekordtransfer

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Leah Kohring

Adam Hlozek steht unmittelbar vor dem Wechsel von Bayer Leverkusen zur TSG Hoffenheim

Bei Meister Bayer Leverkusen war er schon länger Verkaufskandidat, jetzt scheint Adam Hlozek einen neuen Verein gefunden zu haben. Nachdem es allerdings lange Zeit so aussah, als würde er in die Premier League wechseln, bleibt der Tscheche doch in der Bundesliga und heuert bei der TSG 1899 Hoffenheim an.

In der Meistersaison kam Adam Hlozek bei Bayer Leverkusen zu 36 Pflichtspieleinsätzen und erzielte dabei sieben Tore. Was sich auf den ersten Blick nicht schlecht liest, erklärt beim zweiten Blick doch die Unzufriedenheit des 22-Jährigen mit seiner Situation unter dem Bayer-Kreuz: Von diesen 36 Einsätzen waren lediglich elf Spiele Startelfeinsätze, nur dreimal spielte er die vollen 90 Minuten durch.

Klar, die Konkurrenz im Leverkusener Sturm könnte mit seinem Landsmann Patrick Schick und Victor Boniface kaum größer sein. Dennoch reichte Hlozeks Entwicklung in seinen beiden Bayer-Saisons nicht aus, um die von ihm erhofften Einsatzzeiten zu gewährleisten.

In der Sommerpause wurde der Tscheche gleich mit mehreren Klubs in Verbindung gebracht. Mit Leicester City war man sich schon einig, dann kamen Gerüchte über einen Wechsel zu Vizemeister und Supercup-Gegner VfB Stuttgart auf.

Letztendlich erhält nun aber wohl die TSG Hoffenheim den Zuschlag. Es fehlt nur noch der Medizincheck, wie der "kicker" berichtet.

Bayer Leverkusen: Adam Hlozek wird Hoffenheims Rekord-Transfer

Der Transfer zu den Kraichgauern kommt durchaus überraschend mit Blick auf die Zahlen. Denn Leverkusen erhält für den Deal weniger Ablöse als sie mit einem Wechsel in die Premier League generiert hätten. Die 18 Millionen Euro, die Hoffenheim angeblich zahlt, liegen unter den 20 mit Leicester City vereinbarten Millionen.

Aber: Bei Leicester hätte Bayer nur im Falle eines Nicht-Abstiegs aus der Premier League abkassiert, da die Briten zunächst nur eine Leihe planten.

Leverkusen geht also den sicheren Gang. Hlozek wiederum wird Hoffenheims neuer Rekord-Transfer. Bisher hatte Mergim Berisha den Bestwert inne, als er im letzten Sommer für 14 Millionen Euro vom FC Augsburg zur TSG wechselte.