Statt Dortmund: Ex-VfB-Star auf dem Sprung nach Italien

IMAGO/Ajax Amsterdam v Fortuna Sittard

Borna Sosa wechselte 2023 zu Ajax Amsterdam

In seiner Zeit beim VfB Stuttgart zählte Borna Sosa zu den absoluten Leistungsträgern seiner Mannschaft, war auf der linken Abwehrseite praktisch gesetzt bei den Schwaben. Seit seinem millionenschweren Abschied in Richtung Ajax Amsterdam im vergangenen Sommer hatte Sosa aber mit Formschwankungen zu kämpfen und könnte der Eredivisie nach nur einem Jahr wieder den Rücken zukehren.

Nachdem der kroatische Nationalspieler in den vergangenen Monaten auch immer wieder als möglicher Neuzugang bei Borussia Dortmund gespielt wurde, soll es Sosa nun zu einem anderen Klub ziehen.

Wie "Sky" vermeldete, soll sich der Spieler mit dem italienischen Erstligisten FC Turin auf einen Wechsel verständigt haben. Auch Ajax Amsterdam und der Serie-A-Klub sind sich dem Medienbericht zufolge bereits einig.

Der Linksverteidiger, der in seiner Zeit im Ländle vor allem mit seinen offensiven Flankenläufen und vielen Torvorlagen in Erinnerung geblieben ist, soll zunächst für ein Jahr lang nach Turin verliehen werden. Im Anschluss daran besitzen die Lombarden eine Kaufoption für den EM-Fahrer.

Sosa bestritt für den VfB Stuttgart über 100 Spiele

Unter dem neuen Amsterdamer Cheftrainer Francesco Farioli hatte der gebürtige Zagreber, der neben der kroatischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt, keine allzu große Perspektive mehr.

Schon in seinem ersten Jahr bei den Niederländern kam Sosa in lediglich zehn Ligaspielen von Beginn an zum Einsatz. Im letzten Jahr hatte er noch einen langfristigen Fünfjahresvertrag bis 2028 bei Ajax unterzeichnet.

Für den VfB Stuttgart hatte Sosa zuvor zwischen 2018 und 2023 über 100 Partien in der Bundesliga und 2. Bundesliga bestritten und galt zeitweise als einer der wertvollsten Akteure im Kader der Schwaben. Ein Wechsel zum BVB stand mehrfach im Raum, kam aber letztlich nie zustande.