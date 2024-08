BVB kassiert Klatsche im Geheimtest

IMAGO/Grant Hubbs

Youssoufa Moukoko saß auch im Geheimtest auf der Bank

Nanu?! Borussia Dortmund bestreitet nur einen Tag nach dem Pokalsieg gegen Phönix Lübeck einen geheimen Test gegen einen Drittligisten - und verliert deutlich. Der wechselwillige Youssoufa Moukoko wird selbst im Test zum Bankdrücker.

Wenige Stunden nach dem souveränen Pflichtspielauftakt im DFB-Pokal (4:0) hat Borussia Dortmund gegen den SC Verl ein Testspiel bestritten.

Der Drittligist war über den 4:0-Sieg in Brackel dermaßen stolz, dass er das Ergebnis selbst auf Social Media verbreitete.

"Bärenstarker Test unserer Jungs gegen Borussia Dortmund!", schrieb der Klub. "Unter Ausschluss der Öffentlichkeit gewinnen wir mit 4:0 gegen Borussia Dortmund!"

Mittelfeldspieler Patrick Kammerbauer erzielte die Verl-Führung, Stürmer Eduard Probst legte mit einem Hattrick nach.

Interessant: Der BVB schickte im Test Spieler aufs Feld, die beim Pokalspiel nicht oder nur kurz gespielt hatten.

BVB-Trio vom Pokalsieg auch im Test dabei

Nach Angaben der "Ruhr Nachrichten" spielten unter anderem Maximilian Beier, Donyell Malen und Yan Couto am Sonntagvormittag von Beginn an. Das Trio war im Pokalspiel eingewechselt worden. Dazu durften Salih Özcan, Felix Nmecha, Giovanni Reyna, Ramy Bensebaini und Sebastien Haller von Beginn an ran. Einen Torerfolg erzielten sie aber nicht.

Die Dortmunder Stammelf regenerierte derweil im Fitnessraum.

Im Fokus stand auch Youssoufa Moukoko. Der 19-Jährige will den BVB bekanntlich noch in diesem Sommer unbedingt verlassen. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, saß der BVB-Stürmer zu Beginn erneut nur auf der Bank. Für das Spiel gegen Lübeck war der Angreifer erneut nicht berücksichtigt worden.

Neu-Trainer Nuri Sahin bezeichnete diese Maßnahme als rein sportliche Entscheidung. Medienberichten zufolge soll sich Moukoko mit Real Betis aus Sevilla über einen Transfer einig sein. Bei einem Verbleib in Dortmund droht ihm die Tribüne.

Zum Bundesliga-Auftakt empfängt Borussia Dortmund am Samstag Eintracht Frankfurt.