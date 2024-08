Kahn-Prognose: "Der FC Bayern wird zurückschlagen"

IMAGO/Dwi Anoraganingrum

Oliver Kahn war von 2021 bis 2023 Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern

Nach der überlegenen deutschen Meisterschaften von Bayer Leverkusen in der Vorsaison geht der langjährige Bundesliga-Profi und Nationalspieler Oliver Kahn fest davon aus, dass sein einstiger Klub FC Bayern in der bevorstehenden Spielzeit wieder deutlich näher an die Ligaspitze heranrücken wird.

In der Saison nach seinem geräuschvollen Rauswurf als Vorstandsvorsitzender beim FC Bayern belegten die Münchner nur den dritten Tabellenplatz und wurden erstmals seit 2012 nicht mehr deutscher Meister.

Wie Ex-Klubboss Kahn gegenüber dem "kicker" betonte, rechnet er mit großen Revanche-Ambitionen an der Säbener Straße: "Eine titellose Saison ruft dort viele Reflexe hervor. Die Bayern werden alles tun, um Meister zu werden", so der 55-Jährige.

Dem neuen deutschen Titelträger aus Leverkusen zolle Kahn für seine sensationelle 90-Punkte-Saison großen Respekt, würdigte die große Kontinuität und Stabilität, mit der die Werkself ihre Partien gewann: "Es ist absolut außergewöhnlich, so viele Spiele in den letzten Minuten zu gewinnen wie Bayer vorige Saison. Dazu gehört Glück, aber auch innere Kraft. [...] Mir fallen wenige Gründe ein, weshalb es bei Bayer zu einem extremen Rücksetzer kommen sollte."

Kahn traut Bayer Leverkusen den erneuten Titel zu

An eine weitere Saison mit dieser Dominanz und unter anderem 18 Punkten Vorsprung auf den Rekordmeister aus München glaubt Ex-Bayern-Boss Kahn zwar nicht mehr, auch aufgrund der zusätzlichen Belastung in der Champions League. Dennoch stellte Kahn in Bezug auf Bayer Leverkusen heraus: "Ich traue ihnen zu, dass sie erneut um den Titel mitspielen."

Als weitere Konkurrenten um die deutsche Meisterschaft sieht der Ex-Torhüter neben dem FC Bayern auch RB Leipzig und Borussia Dortmund an. Kahn stellte aber die klare These auf: "Wenn die Münchner ihr Potenzial komplett ausschöpfen, sind sie der Favorit. Der FC Bayern wird in der anstehenden Spielzeit zurückschlagen."

Für den amtierenden Titelträger aus Leverkusen sei es für die mittelfristige Zukunft hingegen entscheidend, wie lange die Doublesieger-Mannschaft aus dem letzten Jahr so zusammengehalten werden kann. Zuletzt wurden Stammspieler wie Jonathan Tah oder Florian Wirtz schon bei anderen europäischen Spitzenvereinen gehandelt.