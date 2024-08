Effenberg mit Wechsel-Appell an Bayern-Star

IMAGO

Stefan Effenberg kommentiert die Personalsituation des FC Bayern

Stefan Effenberg rät Leon Goretzka zu einem Abschied vom FC Bayern. Der Ex-Nationalspieler lobt zugleich zwei Neuzugänge des deutschen Rekordmeisters.

Goretzka spielt beim FC Bayern aktuell sportlich keine Rolle mehr. So stand der 29-Jährige beim Pflichtspielauftakt des FC Bayern im DFB-Pokal gegen den SSV Ulm (4:0) am Freitag nicht einmal mehr im Kader.

"Goretzka sollte nun vernünftig sein und sich einen neuen Verein suchen", kommentierte Effenberg die Personalie in seiner Kolumne für "Sport1": Er will ja auch nicht jeden Tag zur Säbener Straße fahren und trainieren, obwohl er ganz genau weiß, dass er nicht im Kader stehen wird. Das macht einen Menschen ja auch mürbe."

Goretzka werde "dabei auch sein Gehalt, was er bei Bayern verdient, herunterschrauben müssen", so der TV-Experte weiter. "Das ist natürlich die Frage der Bereitschaft des Spielers, ob er das auch wirklich möchte. Ich appelliere in solchen Situationen immer an die Vernunft des Spielers, der in der Regel genug Geld verdient", meinte Effenberg.

Spielzeit sei unter anderem mit Blick auf die kommende Fußball-WM 2026 wichtig. Goretzka hatte die zurückliegende Fußball-Europameisterschaft in Deutschland verpasst.

Effenberg schwärmt von Duo des FC Bayern

Deutlich bessere Chancen auf ausreichend Einsatzminuten beim FC Bayern haben Joao Palhinha sowie Michael Olise.

Die beiden Neuzugänge würden "das Team von Vincent Kompany auf ein neues Level heben, das zeigten die beiden schon im Ansatz nach ihren Einwechslungen in Ulm", zeigte sich Effenberg überzeugt.

Die Bayern-Legende schwärmte: "Vor allem von Michael Olise erhoffe ich mir viel, nicht umsonst waren viele Topklubs hinter dem Franzosen her. Er hat ein unglaubliches Tempo, ist zudem physisch sehr gut. Er hat einen starken linken Fuß und gilt als kreativer Spieler, der auf mehreren Positionen zum Einsatz kommen kann."

Der FC Bayern hat in diesem Sommer neben Olise und Palhinha noch Hiroki Ito verpflichtet. Der Innenverteidiger, der zuvor beim VfB Stuttgart spielte, fehlt derzeit aufgrund eines Mittelfußbruchs verletzt.