BVB-Transfer offiziell bestätigt

IMAGO/nordphoto GmbH / Christian Schulze

Abdoulaye Kamara verlässt den BVB

Borussia Dortmund und Mittelfeld-Talent Abdoulaye Kamara gehen wie erwartet getrennte Wege. Den 19-Jährigen zieht es vom BVB zum englischen Zweitligisten FC Portsmouth, wie beide Vereine am Dienstag bestätigten.

Kamara erhält bei seinem neuen Arbeitgeber einen Vierjahresvertrag bis zum 30. Juni 2028. Welche Ablöse für den französischen Mittelfeldspieler fließt, ist unklar. Kamaras Kontrakt beim BVB war noch bis 2025 datiert.

"Er ist ein äußerst vielversprechender junger Spieler", sagte Portsmouth-Coach John Mousinho. "Wir glauben, dass er bereit ist für den Fußball in der Championship und dass er seine Karriere bei uns richtig in Schwung bringen kann, deshalb freuen wir uns, ihn hier zu haben."

Kamara sei "ein kraftvoller und kämpferischer Mittelfeldspieler, der gut mit dem Ball umgehen kann - in Bezug auf seine Athletik und sein Spielverständnis ist er ganz vorne mit dabei", schwärmte Mousinho. Der Wechsel auf die Insel sei "ein mutiger Schritt" für den Youngster.

Dieser galt bereits seit längerem als Abgangskandidat beim BVB. Ein Wechsel in die 2. Bundesliga zu Greuther Führt war allerdings vor einigen Wochen gescheitert. Die gewöhnlich gut informierten "Ruhr Nachrichten" schrieben, beide Klubs seien sich in den finalen Verhandlungen über einen möglichen Transfer nicht einig geworden. Kamara sollte in Fürth einen Dreijahresvertrag unterschreiben. Es war allerdings zu hören, dass der BVB einem Abgang weiter offen gegenüberstehe.

Kein Durchbruch beim BVB

Der BVB hatte Kamara 2021 ablösefrei aus dem Nachwuchs von Paris Saint-Germain geholt. Dafür, dass der als Top-Talent gehandelte Spieler in Dortmund nicht gezündet hat, gibt es dem Vernehmen nach gleich mehrere Gründe.

Kamaras Verletzungsanfälligkeit verhinderte seinen Durchbruch beim BVB genauso wie die Tatsache, dass er als schwieriger Charakter gilt und teamintern mehrfach angeeckt sein soll. Die Schwarz-Gelben sollen es aber auch verpasst haben, ihn besser zu integrieren.

So bleibt es für Kamara bei 48 Pflichtspielen für die U23 des BVB sowie 26 Partien für die U19. Ein Profi-Einsatz für die Borussia steht nicht in seiner Vita.