Brisante Enthüllung nach Transfer von Matthijs de Ligt

IMAGO/Simon Stacpoole

Matthijs de Ligt wechselte vom FC Bayern zu Manchester United

Der Transfer von Matthijs de Ligt vom FC Bayern zu Manchester United kam für viele unerwartet. Der Niederländer hatte in München kein schlechtes Standing, wurde aber dennoch abgegeben. Womöglich sogar gegen den expliziten Willen von Trainer Vincent Kompany?

Diesen Verdacht legt ein Bericht des Portals "The Athletic" nahe. Dieses will von einer anonymen Person aus dem Lager des Innenverteidigers erfahren haben, dass sich der neue Bayern-Trainer in einem Vier-Augen-Gespräch ganz klar für einen Verbleib des Niederländers ausgesprochen hatte.

Kompany habe de Ligt gesagt, er sei sein "Nummer-eins-Verteidiger", zitiert "The Athletic" die Quelle aus dem Umfeld des Spielers. Der Eindruck sei daher gewesen, dass die Transfer-Entscheidung letztlich eine Etage höher von Max Eberl und Co. getroffen wurde.

FC Bayern dementiert Kompany-Aussagen

Auf Nachfrage dementierte der Rekordmeister dies allerdings. Der Klub teilte "The Athletic" mit, dass Kompany diese Worte in diesem Zusammenhang nie gesagt habe.

Bereits während der Europameisterschaft habe sich beim Niederländer und seinem Anhang das Gefühl breit gemacht, der FC Bayern würde mit ihm "ein Spiel spielen" und ihm in den Gesprächen über seine Perspektive in München etwas anderes erzählen, als hinter seinem Rücken. Daraufhin habe de Ligt dann das Gespräch mit Kompany gesucht, über dessen Inhalt von beiden Seiten unterschiedliche Angaben gemacht werden.

Nur für Real Madrid hätte de Ligt Manchester abgesagt

Als klar wurde, dass der Innenverteidiger auf dem Markt sein würde, deutete früh alles auf Manchester United hin. Zwar meldeten sich laut "The Athletic" auch der FC Barcelona und Paris Saint-Germain bei den Beratern des Niederländers. Doch dessen Wunsch nach einer Wiedervereinigung mit Trainer Erik ten Hag sowie seine Sympathien für Manchester United sorgten schnell für eine Entscheidung.

Dem Bericht zufolge gab es nur einen einzigen Verein, bei dem de Ligt doch noch ins Grübeln gekommen wäre: Real Madrid. Die Königlichen stiegen aber nie ernsthaft in den Poker um den 25-Jährigen ein.