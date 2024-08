Topklub buhlt um Gladbach-Leistungsträger

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Gladbachs Rocco Reitz (l.) weckt offenbar Begehrlichkeiten in Italien

In der vergangenen Saison war Rocco Reitz Dreh- und Angelpunkt beim Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach. Gladbach droht nun offenbar ein Abgang des Leistungsträgers.

Wie die italienische Zeitung "Il Messaggero" berichtet, streckt Lazio Rom die Fühler nach Rocco Reitz aus. Demnach beobachten die Italiener die Entwicklung des Youngsters ganz genau.

Lazio würde sich gerne noch im Mittelfeld verstärken. Reitz ist aber wohl nicht der einzige Kandidat, der gehandelt wird.

Dem Bericht zufolge stehen auch Carlos Alcaraz vom FC Southampton, Antoni Milambo von Feyenoord Rotterdam und Michael Folorunsho von der SSC Neapel bei dem Serie-A-Klub auf dem Zettel.

Reitz ist vertraglich noch langfristig bis 2028 an Borussia Mönchengladbach gebunden. Die Fohlen dürften kein großes Interesse haben, den U21-Nationalspieler abzugeben.

Erst im Februar hatte Reitz sein Arbeitspapier am Niederrhein verlängert. "Rocco Reitz steht sinnbildlich für den Borussia-Weg, über den wir in den vergangenen Monaten viel gesprochen haben", sagte Fohlen-Sportchef Roland Virkus damals in einer Mitteilung.

Reitz selbst betonte: "Borussia ist mein zweites Zuhause. Ich liebe den Verein. Ich liebe die Stadt. Meine Familie und ich fühlen uns hier sehr wohl. Diese Vertragsverlängerung fühlt sich für mich perfekt an."

Reitz seit der Geburt Gladbach-Mitglied

Der gebürtige Duisburger wechselte 2009 in die Jugendabteilung von Borussia Mönchengladbach und feierte 2020 sein Debüt in der Bundesliga.

In der vergangenen Saison kam Reitz auf 37 Pflichtspieleinsätze. Von Beginn an durfte er dabei 27 Mal ran.

Seit seiner Geburt ist Reitz Mitglied der Borussia, seit seinem siebten Lebensjahr spielt er für den Klub. "Die Liebe zu diesem Verein ist genauso wie die Liebe zum Fußball riesig - größer geht's gar nicht", sagte Reitz, der früher Einlaufkind und mit seinem Vater als Fan Dauergast im Stadion war.