Mega-Transfer? Pep nimmt Kontakt zu Real-Star auf

IMAGO/Markus Ulmer

Superstar Rodrygo: Von Real Madrid zu Manchester City?

Sorgen Pep Guardiola und Manchester City auf der Transfer-Zielgeraden noch für einen echten Hammer? Möglich, behaupten spanische Medien, die dem englischen Klub großes Interesse an Real-Star Rodrygo nachsagen. Erste Schritte soll der Star-Trainer schon eingeleitet haben.

Im aktuellen Star-Ensemble von Real Madrid nimmt selbst ein Spieler wie Rodrygo nur eine Nebenrolle ein. Die Schlagzeilen bei den Königlichen bestimmen Kylian Mbappé, Vinicius Jr. und Jude Bellingham. Für den 23-jährigen Brasilianer bleibt da nur ein Platz in der zweiten Reihe.

Und weil das so, wird seit einigen Tagen vermehrt über einen Last-Minute-Wechsel des Flügelstürmers spekuliert. Berichte über einen Kontakt zu Manchester City wurde zwischenzeitlich schon dementiert, eine Woche vor dem Ende des Transfer-Sommers flammen sie nun aber neu auf.

Bietet ManCity 100 Millionen Euro für Real-Star Rodrygo?

Spanische Medien berichten in diesem Zusammenhang von einem "überraschenden Angebot", das Rodrygo von ManCity-Coach Guardiola erhalten haben soll. Auch eine konkrete Ablösesumme ist schon im Gespräch: 100 Millionen Euro.

Eine gewisse Dringlichkeit hat das Thema in Manchester angeblich nach dem überraschenden Wechsel von Julián Álvarez zu Atlético Madrid bekommen. Plötzlich fehlt Guardiola eine offensive Alternative. Rodrygo könnte diese Alternative sein. Schon in der letzten Saison soll der Star-Trainer sein Glück beim Brasilianer versucht haben, damals jedoch ohne Erfolg. Nun sieht es so aus, als könnte Pep einen weiteren Anlauf starten.

Real Madrid will Rodrygo nicht abgeben

Ob sich Rodrygo einen Wechsel nach Manchester vorstellen kann, ist nicht klar. Auf der einen Seite wird berichtet, er sei nach der Ankunft von Mbappé nicht mehr glücklich und könne sich einen Abschied vorstellen. Andere Medien wiederum schreiben, dass ein Abschied für den 23-Jährigen überhaupt nicht infrage komme.

Übereinstimmung herrscht dagegen, was den Standpunkt von Real Madrid angeht. Dort ist die Kaderplanung abgeschlossen. Es soll in diesem Sommer keinen Abgang mehr geben. Dank Rodrygos langfristigem Vertrag bis zum Sommer 2028 haben die Königlichen zudem alle Trümpfe in der Hand.