Bayern-Star schwärmt von Neuzugängen

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Joao Palhinha soll den FC Bayern besser machen

Der FC Bayern will Bayer Leverkusen vom Bundesliga-Thron verdrängen und hat seinen Kader für dieses Vorhaben im Sommer umgebaut. Kapitän Manuel Neuer ist von den Neuzugängen überzeugt.

Hiroki Ito fehlt dem FC Bayern aufgrund eines Mittelfußbruchs noch mehrere Wochen. Der Innenverteidiger werde "stärker zurückkommen und wir dann auf jeden Fall mit ihm rechnen können", zeigte sich Neuer im Interview mit "bundesliga.com" optimistisch.

Joao Palhinha soll im defensiven Mittelfeld des FC Bayern für mehr Stabilität sorgen. Der portugiesische Nationalspieler sei "sehr kommunikativ und er versucht, auf dem Platz sehr präsent zu sein", verriet Neuer.

"Er will immer den Ball haben und ist ständig in Bewegung. Ich bin sehr gespannt, was er uns geben wird. Wir haben sehr hohe Erwartungen, denn er ist ein starker Spieler, der sich in der portugiesischen Nationalmannschaft und auch in der Premier League bewährt hat. Es war definitiv ein guter Transfer für uns", freute sich der Mannschaftskapitän über die Ankunft von Palhinha, den der FC Bayern für den kolportierten Betrag von rund 51 Millionen Euro vom FC Fulham loseisen konnte.

Die Münchner haben in diesem Sommer in Person von Michael Olise noch einen weiteren Spieler verpflichtet. Der 22-Jährige kam von Crystal Palace an die Säbener Straße.

"Starke Konkurrenz" für den FC Bayern

Der FC Bayern will mit seinem neuen Trio Bayer Leverkusen vom Bundesliga-Thron verdrängen und seine erste titellose Saison seit 2012 vergessen machen.

"Unser erstes und wichtigstes Ziel ist es, Meister der Bundesliga zu werden. Das wird ein hartes Stück Arbeit, denn wir haben eine starke Konkurrenz, wie man letzte Saison gesehen hat. Wir mussten Leverkusen einfach gratulieren, weil sie erstaunlich gut gespielt haben, aber die Karten werden neu verteilt und jeder fängt wieder bei Null an", blickte Neuer auf die anstehende Spielzeit voraus.