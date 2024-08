Transfer-Überraschung? PSG-Star beim FC Bayern gehandelt

IMAGO/Joly Victor/ABACA

Milan Skriniar (M.) wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Der FC Bayern hat seine Kaderplanung für die Saison 2024/25 eigentlich abgeschlossen - zumindest was die Zugänge betrifft, wie die Münchner Führungsriege zuletzt betonte. Dennoch wird wenige Tage vor dem Ende der Wechselfrist ein PSG-Star beim deutschen Rekordmeister gehandelt.

Der FC Bayern wird mit einer Verpflichtung von PSG-Verteidiger Milan Skriniar in Verbindung gebracht.

Die französische Zeitung "Le Parisien" nennt den Münchner Spitzenklub als einen von zwei möglichen Abnehmern des Kapitäns der slowakischen Nationalmannschaft. Der andere ist angeblich Juventus Turin. Beide Klubs hätten ein "wachsames Auge" auf die Situation des Routiniers geworfen, heißt es in dem Bericht.

Skriniar zählt beim Ligue-1-Meister zu den Streichkandidaten. Unter Cheftrainer Luis Enrique hat der 29-Jährige keinerlei Perspektive mehr, hatte das Blatt bereits nach der abgelaufenen Spielzeit berichtet. Der Verteidiger war erst im vergangenen Sommer ablösefrei von Inter Mailand an die Seine gewechselt - und hatte dort einen Langzeitvertrag bis 2028 unterzeichnet.

Ex-Frankfurter erhöht Konkurrenzkampf bei PSG

In seiner Debütsaison zählte der Innenverteidiger zunächst zum Stammpersonal. Zu Beginn der Rückrunde fehlte Skriniar dann jedoch mehrere Monate aufgrund einer Sprunggelenksverletzung. In der K.o.-Phase der Champions-League-Saison kam der Abwehrmann folglich nicht mehr zum Zug, allein in der Ligue 1 kam er noch zu Einsätzen.

In der neuen Spielzeit hat es Milan Skriniar nun deutlich schwerer, den angepeilten Stammplatz zurückzuerobern. PSG hat sich im Sommer mit Eintracht Frankfurts Willian Pacho verstärkt, für den Ecuadorianer zahlten die Pariser immerhin 40 Millionen Euro. Im vergangenen Winter hatte der Klub bereits das brasilianische Toptalent Lucas Beraldo für 20 Millionen Euro vom FC Sao Paolo verpflichtet. Gesetzt ist in der Abwehrmitte derweil Kapitän Marquinhos, auch Presnel Kimpembe verspricht sich Einsatzzeiten.

Kader des FC Bayern steht eigentlich

Sollte der FC Bayern zuschlagen und Milan Skriniar noch in diesem Sommer verpflichten, wäre dies eine faustdicke Überraschung. Die Münchner buhlen seit Wochen schon um die Dienste von Nationalspieler Jonathan Tah von Bayer Leverkusen, ein Wechsel wird sich voraussichtlich aber zerschlagen. Zu Beginn des Sommers war zudem schon Hiroki Ito vom VfB Stuttgart verpflichtet worden, der kurz darauf einen Mittelfußbruch erlitt.

Sportvorstand Max Eberl hatte derweil nach Bekanntwerden der Verletzung von Rechtsverteidiger Josip Stanisic bekräftigt, dass der Kader des FC Bayern für die neue Saison stehe. Eine Option, um den Ausfall von Hiroki Ito zusätzlich abzufangen, könnte unterdessen Leon Goretzka sein. Der Mittelfeldmann agierte bei einem Testspiel zuletzt als Innenverteidiger.