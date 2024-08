Leihgebühr gedrückt: VfB verkündet nächsten Stürmer-Transfer

IMAGO/AZ Alkmaar v Atalanta Bergamo

Wechselt zum VfB Stuttgart: El Bilal Touré

Vizemeister VfB Stuttgart hat sich kurz vor Beginn der neuen Bundesliga-Saison erneut im Angriff verstärkt. Das gaben die Schwaben am Freitagabend bekannt.

Der VfB Stuttgart hat sich die Dienste von Europa-League-Sieger El Bilal Touré gesichert. Der 22-Jährige wird von Serie-A-Klub Atalanta Bergamo für eine Saison ausgeliehen.

"Ich bin glücklich, in der kommenden Saison das VfB-Trikot zu tragen. Der VfB ist ein großer Verein mit tollen Fans. Ich freue mich sehr auf die Bundesliga und natürlich auf die Champions League. Und ich freue mich sehr darauf, meine neuen Mannschaftskollegen kennenzulernen", wird der Neuzugang in der Vereinsmitteilung zitiert.

Über den Transfer war zuvor viel spekuliert worden. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge wurde im Zuge der Verhandlungen eine Kaufoption vereinbart, laut "kicker" liegt diese bei 18 Millionen Euro. Dem Fachblatt zufolge war bis zuletzt noch über die Höhe der Leihgebühr gefeilscht worden, am Ende einigten sich beide Seiten auf 2,5 Millionen Euro.

"Bild" hatte zuvor berichtet, dass Tourés Anschlussvertrag im Falle eines Verbleibs bis 2029 laufen wird, eine Rückkaufoption besitze Bergamo nicht. Das Boulevardblatt schreibt derweil von einer Leihgebühr in Höhe von drei Millionen Euro und einer Kaufoption, die bei 16 Millionen Euro liegt. Atalanta soll zunächst auf fünf Millionen Euro Gebühr bestanden haben, den Preis konnten die Schwaben aber letztlich noch deutlich drücken.

VfB Stuttgart bereitet sich auf Champions-League-Saison vor

Der 19-fache Nationalstürmer Malis erweitert nun das ohnehin schon recht üppige Angebot für VfB-Trainer Sebastian Hoeneß in der Offensive.

Vor Touré hatten die Stuttgarter diesen Sommer unter anderem Ermedin Demirovic vom FC Augsburg, Nick Woltemade von Werder Bremen und Fabian Rieder von Stade Rennes geholt. Die bis dahin ausgeliehenen Deniz Undav und Jamie Leweling wurden fest verpflichtet.

"Auf uns wartet eine anspruchsvolle Saison mit Spielen in der Bundesliga, im DFB-Pokal und in der Champions League. Dafür wollen wir personell bestmöglich gerüstet sein", sagte Stuttgarts Sportvorstand Fabian Wohlgemuth und hob besonders Tourés "außergewöhnliche" Schnelligkeit hervor. Am Samstag (15:30 Uhr/Sky) startet der VfB mit dem Landesduell beim SC Freiburg in die neue Bundesliga-Spielzeit.