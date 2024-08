Ansage von BVB-Star: "Der Anfang von etwas Großem"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wolf

Karim Adeyemi startet in seine dritte BVB-Saison

Mit dem Top-Spiel des ersten Spieltags gegen Eintracht Frankfurt startet Borussia Dortmund am Samstagabend um 18:30 Uhr in die neue Bundesliga-Saison. Die Partie gegen die Hessen soll gleich zu einem ersten Höhepunkt der neuen Spielzeit werden, befindet BVB-Profi Karim Adeyemi.

Für den Flügelstürmer steht fest, wohin in seinem dritten Jahr im schwarz-gelben Trikot die Reise gehen soll: "Es ist der Anfang von etwas Großem", so der 22-Jährige, der im BVB-Trikot bis dato einmal deutscher Vizemeister und einmal Champions-League-Finalist war, gegenüber Dortmunder Vereinsmedien.

Nach dem enttäuschenden fünften Platz in der abgelaufenen Bundesliga-Saison soll nun der erneute Anlauf gewagt werden, im Oberhaus wieder in die ganz vorderen Tabellenregionen vorzudringen, wie Adeyemi betonte: "Die Bundesliga fängt wieder an, wir freuen uns. Wir haben eine neue Mannschaft, viele Kräfte getankt und gute Inhalte gekriegt. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr auf das Spiel."

Zu den Neuzugängen gehören unter anderem Mittelfeldspieler Pascal Groß und Stürmer Maximilian Beier, die am Samstagabend gegen Eintracht Frankfurt beide bereits in der Startformation der Westfalen stehen könnten.

BVB-Star gibt neuen Teamkollegen speziellen Ausblick

Für die Dortmunder Neuverpflichtungen hatte Adeyemi einen ganz speziellen Hinweise parat: "Ich habe denen auf jeden Fall gesagt, dass sie sich bereit machen sollen auf etwas Krasses", so der Flügelflitzer mit Hinblick auf die über 80.000 Zuschauer, die am Samstagabend gegen die Eintracht im Dortmunder Signal Iduna Park erwartet werden.

Volle Vorfreude blickt Adeyemi dem ersten Heimspiel der neuen Spielzeit entgegen, wenn er sich mit seinem Teamkollegen erneut vor der größten Stehplatz-Tribüne Europas präsentieren darf: "Für mich ist das immer wieder Gänsehaut, da zu stehen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf", so Adeyemi, der bislang 45 Bundesliga-Partien (neun Tore) für den BVB bestritt.