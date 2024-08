VfB-Neuzugang fehlt Aufenthaltsgenehmigung

IMAGO/Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Reist für einen Behördengang nach Italien: VfB Stuttgarts Neuzugang El Bilal Touré (M.)

Der VfB Stuttgart greift am Dienstagabend (20:45 Uhr) bei Preußen Münster in den DFB-Pokal ein. Wie Cheftrainer Sebastian Hoeneß vorab bekannt gab, geht der Bundesliga-Vizemeister ohne seinen Neuzugang El Bilal Touré in die Partie.

El Bilal Touré muss weiter auf sein Debüt für den VfB Stuttgart warten. Der von Europa-League-Sieger Atalanta Bergamo ausgeliehene Stürmer fehlte bereits beim Bundesliga-Auftakt in Freiburg (1:3), und auch für das Pokalspiel der Schwaben bei Preußen Münster ist er keine Option.

Denn: Beim Nationalspieler Malis "liegen noch nicht alle Dokumente vor", wie Cheftrainer Sebastian Hoeneß vorab mitteilte. "Da geht es vor allem um die Aufenthaltsgenehmigung." Diesen Prozess habe man beim VfB Stuttgart erst eingeleitet, nachdem alle Verträge unterzeichnet wurden und der Transfer in trockenen Tüchern war. "Dafür wird er jetzt nach Italien reisen und das Dokument bekommen. Das ist ein formeller Vorgang."

Richtung Bundesliga-Duell mit dem FSV Mainz 05 am Samstag (15:30 Uhr) werde das aber "sicher anders aussehen", prognostizierte Hoeneß.

Der VfB Stuttgart hat den Torjäger ausgeliehen, anschließend kann er mittels einer Kaufoption langfristig gebunden werden. Laut "Sky" überweisen die Schwaben zunächst eine Leihgebühr in Höhe von 2,75 Millionen Euro an Atalanta, im Falle einer Festverpflichtung würden noch einmal 16,5 Millionen Euro für den 22-Jährigen fällig werden.

Hoeneß setzt Undav auf die Bank

Der nach seiner Leihe bereits fest verpflichtete Nationalspieler Deniz Undav steht gegen den Zweitligisten zwar im Kader, muss aber auf der Bank Platz nehmen.

Hoeneß erklärte die Entscheidung mit dem Trainingsrückstand, mit dem er von seinem vorherigen Arbeitgeber Brighton & Hove Albion zurück an den Neckar gekommen war: "Er kann noch nicht in dem körperlichen Zustand sein wie andere, die eine ganze Vorbereitung in den Beinen haben." Im Sturm wird es somit wohl vor allem auf den dritten Top-Neuzugang im Angriff, Ermedin Demirovic, ankommen.