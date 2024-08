BVB hofft auf "Marktwert-Explosion" bei Top-Talenten

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Der BVB steckt große Hoffnungen in Jamie Gittens und Julien Duranville

Mit Ousmane Dembélé, Jude Bellingham oder Jadon Sancho hat es Borussia Dortmund in der Vergangenheit immer wieder geschafft, Talente zu Top-Stars zu formen und für sehr viel Geld weiterzuverkaufen. Doch wer wird der nächste Multi-Millionen-Transfer beim BVB?

Wie "Sport Bild" berichtet, hoffen die Verantwortlichen gleich bei mehreren Talenten auf eine "Marktwert-Explosion". Die entsprechenden BVB-Spieler werden von dem Blatt sogar als "neue Wertanlagen" bezeichnet.

Zu diesen gehören demnach Jamie Gittens, Maximilian Beier, Julien Duranville, Yan Couto, Kjell Wätjen und Cole Campbell.

Duranville "der nächste 100-Millionen-Mann" des BVB?

In Duranville sehe man beim BVB sogar "den nächsten 100-Millionen-Mann".

Der 18-Jährige war im Januar 2023 vom RSC Anderlecht zu den Schwarz-Gelben gewechselt. Der Flügelspieler wurde in der Folge immer wieder von Muskelverletzungen ausgebremst.

In der Vorbereitung zur neuen Saison blieb Duranville aber verletzungsfrei. Beim 4:1-Sieg im DFB-Pokal gegen Phönix Lübeck ließ er seine Qualitäten bereits mit einem Treffer aufblitzen.

Auch Jamie Gittens konnte in dieser Saison bereits überzeugen. Beim Bundesliga-Auftakt gegen Eintracht Frankfurt (2:0) erzielte der 20-Jährige beide Treffer. Der Engländer war 2020 ablösefrei aus der Jugend von Manchester City zum BVB gekommen.

Für Maximilian Beier zahlte der BVB in diesem Sommer hingegen 28,5 Millionen Euro an die TSG Hoffenheim. "Sport Bild" zufolge ist im bis 2029 datierten Vertrag des Nationalspielers keine Ausstiegsklausel verankert. Sollte der 21-Jährige also eines Tages verkauft werden, wäre die Ablöse frei verhandelbar.

Yan Couto schon lange im BVB-Visier

Ebenfalls neu im BVB-Kader ist Yan Couto. Der 22-Jährige wurde für eine Saison von Manchester City ausgeliehen. Unter bestimmten Bedingungen greift eine Kaufklausel in Höhe von 25 Millionen Euro.

Dem Bericht zufolge steht der Brasilianer bereits seit seinem 15. Lebensjahr im Fokus des BVB.

Kjell Wätjen durfte bereits in der vergangenen Saison Bundesliga-Luft schnuppern. Aktuell soll der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler aber zunächst in der U19 und in der Drittligamannschaft Spielpraxis sammeln.

Cole Campbell war 2022 aus Island zum BVB gewechselt. Der 18 Jahre alte Rechtsaußen wartet aber noch auf sein Profidebüt in Schwarz-Gelb.