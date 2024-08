Spekulationen um Hummels-Hammer

IMAGO/Michael Nibel

Wie plant Ex-BVB-Profi Mats Hummels seine Zukunft?

Mats Hummels hat knapp zwei Monate nach seinem Abschied von Borussia Dortmund offenbar auch dem nächsten interessierten Klub abgesagt. Eine aufsehenerregende Zukunftsentscheidung beim Ex-BVB-Profi rückt angeblich näher.

Wie mehrere spanische Medien sowie "Bild" übereinstimmend berichten, wird Hummels nicht zu Real Sociedad wechseln. Der Klub aus San Sebastian habe zwar intensiv mit dem Weltmeister von 2014 verhandelt, heißt es erneut. Zu einem Vollzug des Wechsels kam es letztlich aber nicht.

Hintergrund: Hummels soll Real Sociedad aus persönlichen Gründen abgesagt haben. Es ist bekannt, dass der 35-Jährige seine Zukunftsplanung stark an seine familiäre Situation knüpft. Hummels' Ex-Frau Cathy lebt mit Sohn Ludwig in München, also recht weit entfernt vom Golf von Biskaya, an dem San Sebastian liegt.

Der örtlichen Zeitung "Noticias de Gipuzkoa" zufolge rückt nun ein Karriereende des langjährigen BVB-Stars näher. Hummels werde seine Laufbahn beenden, wenn "nichts Unvorhergesehenes" passiere, schreibt das Blatt sogar.

Zwar hatte es zuletzt immer wieder Spekulationen gegeben, der Routinier könnte seine Fußballschuhe an den Nagel hängen. Hummels selbst hatte diese Möglichkeit im Mai gegenüber "Sport Bild" jedoch als "unwahrscheinlichste Variante" seiner Zukunftsplanung bezeichnet.

Viele Optionen für Ex-BVB-Star Mats Hummels

Optionen, bei einem Verein im Ausland anzuheuern, gab es dem Vernehmen nach zahlreiche für den Innenverteidiger. Neben Real Sociedad sollen zuletzt auch noch LaLiga-Konkurrent RCD Mallorca sowie Brighton & Hove Albion aus der englischen Premier League mit ihm verhandelt haben.

Ausführliche Gespräche gab es zudem wohl mit dem FC Bologna. Der Serie-A-Klub stiegt dann aber aus den Verhandlungen mit Hummels aus. Angeblich, weil dieser zu lange mit seiner Entscheidung zögerte.

Hummels' Vertrag beim BVB war am 30. Juni ausgelaufen und wurde nicht noch einmal verlängert.