Heute Mittag im Live-Ticker: BVB-PK vor dem Werder-Spiel

BVB-Coach Nuri Sahin schwört sein Team auf das Gastspiel bei Werder Bremen ein

Am Samstag (15:30 Uhr/Sky) ist der BVB in der Fußball-Bundesliga zu Gast beim SV Werder Bremen. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel stellt sich Borussia Dortmunds Trainer Nuri Sahin den Fragen der Journalisten.

sport.de berichtet heute ab 12:00 Uhr an dieser Stelle im LIVE-Ticker von der PK der Schwarz-Gelben.

+++ BVB: Kann Sahins Elf nachlegen? +++

Am vergangenen Samstag entschied der BVB das Top-Match des ersten Spieltags gegen Eintracht Frankfurt mit 2:0 (0:0) für sich. Was sich wie ein souveränes Ergebnis liest, hätte vor allem in der ersten Halbzeit in die andere Richtung kippen können. Ein Doppelpack von Jamie Gittens (72., 90.+3) sicherte den Westfalen den Auftakterfolg vor ausverkauftem Haus.

+++ BVB: Sahin kann fast in Bestbesetzung antreten +++

Personell sieht es bei den Borussen gerade ziemlich gut aus. Nur Neuzugang Serhou Guirassy fällt aus. Der 28-jährige Stürmer, der im Sommer für 18 Millionen Euro von Vizemeister VfB Stuttgart zum Champions-League-Finalisten wechselte, laboriert an einer Knieverletzung, die ihn wohl noch einige Zeit begleiten wird. Immerhin: Das Aufbautraining läuft. Auch hier ist Licht am Ende des Tunnels.

+++ BVB-Gegner am Samstag: Wo steht Werder Bremen? +++

Der SV Werder Bremen kann vor dem Heimspiel gegen den BVB am Samstag (15:30 Uhr/Sky) auf einen soliden Saisonstart zurückblicken. In der ersten Runde des DFB-Pokals behauptete sich das Team von Trainer Ole Werner mit 3:1 bei Drittligist Energie Cottbus. Zum Auftakt in der Bundesliga gab es ein 2:2 (1:2)-Unentschieden beim FC Augsburg.

+++ BVB: Lange Tradition gegen Werder Bremen +++

Matches zwischen BVB und Werder Bremen haben eine lange Tradition. Allein in der Bundesliga trafen die beiden Klubs 110 mal aufeinander. 49 mal setzten sich die Schwarz-Gelben aus Dortmund durch, 42 Spiele gingen die Grün-Weißen von der Weser als Sieger vom Platz. 19 Partien endeten unentschieden (Torbilanz 180:176).