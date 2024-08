Dieser Starspieler gilt als "Einzelgänger" beim FC Bayern

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Joerg Nieberga

Minjae Kim (l.) und Harry Kane kamen im Sommer 2023 zum FC Bayern

Spätestens nach dem Abschied von Matthijs de Ligt in Richtung Manchester United spielt Minjae Kim beim FC Bayern eine noch gewichtigere Rolle in der Hintermannschaft. Cheftrainer Vincent Kompany legt daher seit Wochen besonderen Wert darauf, den Südkoreaner besser in die Mannschaft zu integrieren. Denn in diesem Bereich gab es offensichtlich großen Nachholbedarf.

Wie "Bild"-Fußballchef in seinem Podcast "Bayern Insider" ausführte, sei der Innenverteidiger bis heute "noch nicht so richtig in der Mannschaft angekommen". Er gelte allgemein "ein bisschen als sensibler Typ", der vor allem in seiner ersten Saison in Deutschland noch Anpassungsschwierigkeiten gehabt haben soll.

Eine Mitschuld daran soll auch der ehemalige Cheftrainer Thomas Tuchel tragen. Obwohl Kim nach seinem 50-Millionen-Euro-Transfer von der SSC Neapel von Beginn an sportlich eine wichtige Rolle bei den Münchnern spielte, wurde er nach Aussage Falks von Tuchel "mehr oder weniger links liegengelassen".

Aus dieser Zeit habe sich dann der Zustand verfestigt, dass Minjae Kim "ein bisschen Einzelgänger" beim deutschen Rekordmeister sei - sowohl innerhalb als auch außerhalb der Kabine des FC Bayern.

Kim soll "mehr Anschluss" beim FC Bayern finden

Vincent Kompany habe in seinen ersten Wochen an der Säbener Straße nun Wert darauf gelegt, einen besseren Zugang zum Defensivmann zu bekommen als sein Vorgänger. Zum Vorbereitungsstart habe er daher viel mit Kim gesprochen.

Laut dem "Bild"-Reporter sollen fortan auch die Mannschaftskollegen gefordert sein, den südkoreanischen Nationalspieler besser ins Team zu integrieren, "damit er in der Kabine mehr Anschluss findet". Nach über einem Jahr sei dieser Anschluss bis dato verpasst worden, hieß es weiter.

Kim hatte in seiner ersten Bayern-Saison wettbewerbsübergreifend 36 Pflichtspiele für den FC Bayern bestritten und dabei einen Treffer erzielt.