Voting: Bewerte die Transfers der Bundesligisten

Hinter Sebastian Kehl (l.) vom BVB und Max Eberl vom FC Bayern liegen ereignisreiche Monate

Am Freitagabend (20:00 Uhr) schloss sich das Transferfenster in der Fußball-Bundesliga. Auch in diesem Sommer waren die 18 Erstligisten äußerst umtriebig, was Neuverpflichtungen und Abgänge angeht. Wie bewertest du die Transfer-Aktivitäten deines Lieblingsvereins? Stimme jetzt ab!

Hinter den 18 Klubs der Fußball-Bundesligisten liegen abermals anstrengende Wochen. Am Freitagabend (20:00 Uhr) schloss sich das Transferfenster für das deutsche Oberhaus. Zahlreiche Klubs wie der FC Bayern und VfB Stuttgart mussten einen größeren Umbruch bewältigen.

Insbesondere der deutsche Vizemeister musste mit Serhou Guirassy, Waldemar Anton und Hiroki Ito einige Stammkräfte ersetzen, die ihr Glück nun bei Konkurrenten aus der Bundesliga versuchen. Dafür legten die Schwaben aber auch so viel Geld auf den Tisch wie nie zuvor.

Wie bewertest du die Transfers des FC Bayern, BVB und Co.?

Auch in München waren die letzten Wochen äußerst ereignisreich. Nach einer enttäuschenden Saison ohne Titel will der deutsche Rekordmeister nach einem größeren Umbruch wieder angreifen. Mit Michael Olise und Joao Palhinha holten die Bosse um Sportvorstand zwei Stars aus der Premier League. Die erhofften Transfer-Erlöse verpasste man an der Säbener Straße jedoch weitestgehend.

Etwas ruhiger war es hingegen bei Borussia Dortmund. Den Verlust von den Leihgaben Ian Maatsen und Jadon Sancho konnte der BVB auffangen. Mit Maximilian Beier, Waldemar Anton und Serhou Guirassy bekommen die Westfalen deutlich mehr Breite in den Kader. Auch der Wechsel von DFB-Star Pascal Groß sorgte für Aufsehen.

Nun stellt sich die Frage: Welcher Klub konnte dich in der Sommer-Transferperiode am meisten überzeugen? Im sport.de-Voting bist du gefragt - stimme jetzt ab und bewerte die Transfers aller 18 Bundesligisten in Schulnoten von 1 bis 6.! Die Ergebnisse präsentieren wir dann in in den nächsten Tagen in unserer Diashow!