Basler: BVB "immer sehr fragwürdig"

Mario Basler hat den BVB kritisch im Blick

Borussia Dortmund ist mit einem Sieg und einem Remis in die neue Saison der Fußball-Bundesliga gestartet. Was auf dem Papier noch zufriedenstellend anmutet, sorgte bei Beobachtern schon zum Saisonstart für Kritik, denn in beiden Spielen tat sich der BVB zeitweise sehr schwer. Ein Umstand, der auch TV-Experte Mario Basler nicht verborgen blieb, der allerdings gleichzeitig Milde walten ließ.

2:0 im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt, 0:0 im Auswärtsspiel bei Werder Bremen: Das ist die Auftaktbilanz des neuen Coaches Nuri Sahin bei Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga. Mit vier Punkten könnte der BVB eigentlich zufrieden sein, allerdings waren die Auftritte der Schwarz-Gelben nicht immer überzeugend, im Top-Spiel lieferten sich die SGE und die Dortmunder eine zähe Partie und auch an der Weser tat sich die Sahin-Truppe schwer, die Lücke zu finden.

Während TV-Experten wie Lothar Matthäus kritisierten, dass es beim BVB noch an verschiedenen Punkten klemmt, wollte der sonstige Lautsprecher Mario Basler nicht allzu kritisch sein.

"Man darf jetzt auch keinen Stab über den BVB brechen", sagte er in seinem Podcast "Basler ballert" über die ersten beiden Partie des BVB und fügte an: "Für mich haben sie eine richtig gute Mannschaft. Da muss man ihnen auch noch ein bisschen Zeit geben."

Schließlich habe es "viel Neues in Dortmund gegeben", erinnerte Basler an Trainerwechsel und zahlreiche Veränderungen im Kader. "Sie haben viele Abgänge gehabt. Da muss man denen schon ein bisschen Zeit geben."

Basler: Beim BVB muss man abwarten

Mit Blick auf die komplette Saison ist sich Basler sicher: Der BVB wird "da vorne mitspielen." Aber: "Wo genau muss man abwarten", setzte der ehemalige Bayern- und Kaiserslautern-Profi hinzu.

Schließlich sei es "bei Dortmund ja auch immer so sehr fragwürdig, was sie in manchen Spielen machen", so der 55-Jährige, der sich damit mutmaßlich auf die stark schwankenden Leistungen in der Vorsaison bezog, insbesondere im Vergleich von Liga und internationalem Wettbewerb, wo der BVB 2023/24 bis ins Champions-League-Finale vorstieß.