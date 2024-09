Mbuku wechselt von Augsburg nach Zagreb

Christian Kolbert/Bildagentur kolbert-press/dpa

Mbuku wechselt nach Kroatien zu Dinamo Zagreb

Nathanaël Mbuku verlässt den FC Augsburg und wechselt zum kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb. Über die Modalitäten des Transfers teilte der Fußball-Bundesligist nichts mit. Der Verein habe sich allerdings eine Rückkaufoption für den 22 Jahre alten Offensivspieler gesichert.

Mbuku, der momentan mit der Nationalmannschaft der DR Kongo auf Länderspielreise ist, hatte in der Vorsaison auf Leihbasis für den französischen Zweitligisten AS Saint-Etienne gespielt. Mit Zagreb spielt er nun sogar in der Champions League.

Die Kroaten treffen in der Ligaphase der reformierten Königsklasse unter anderem auf Bayern München und Borussia Dortmund.

"Ich möchte mich bei den Verantwortlichen des FC Augsburg bedanken, dass sie mir diesen Schritt noch ermöglicht haben", sagte Mbuku.