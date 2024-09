Ex-Werder-Coach Kohfeldt vor Rückkehr?

IMAGO

Florian Kohfeldt arbeitete mehr als ein Jahrzehnt bei Werder Bremen

Mehr als ein Jahrzehnt arbeitete Florian Kohfeldt in verschiedenen Funktionen für Werder Bremen, außerdem kurz beim VfL Wolfsburg, zuletzt aber für KAS Eupen in Belgien. Jetzt könnte Deutschlands Trainer des Jahres 2018 in seine Heimat zurückkehren.

Der "kicker" berichtet, es habe zuletzt Gespräche zwischen Kohfeldt und Sportchef Paul Fernie von Zweitligist Darmstadt 98 gegeben. Denn: Die Lilien sind nach dem Rücktritt von Torsten Lieberknecht auf der Suche nach einem neuen Übungsleiter. Mit einer schnellen Einigung soll jedoch nicht zu rechnen sein.

Zudem ist Kohfeldt allem Anschein nach nicht der einzige Kandidat in Darmstadt. Auch mit Thomas Letsch, Ex-Coach des VfL Bochum, soll Fernie bereits in Kontakt gestanden haben. Das schreibt neben dem "kicker" auch der vereinsnahe "Lilienblog".

Beide Trainer sind derzeit vereinslos. Letsch war in Bochum im April freigestellt worden, um im Abstiegskampf nichts unversucht zu lassen. Letztlich mit Erfolg: Interimsnachfolger Heiko Butscher führte den VfL immerhin noch in die Relegation. Dort setzte sich der Revierklub knapp gegen Fortuna Düsseldorf durch und hielt die Klasse.

Wenige Wochen vor Letsch in Bochum war auch die Amtszeit von Kohfeldt in Eupen zu Ende gegangen. Allerdings hatte der 41-Jährige im Anschluss an eine 0:4-Pleite gegen Standard Lüttich selbst um seine Freistellung gebeten - "aus sportlichen wie persönlichen Gründen", wie es damals hieß.

Lange Jahre bei Werder Bremen

Die Verantwortlichen hätten nach eigener Aussage gerne mit Kohfeldt weitergemacht, der erst im Sommer 2023 seinen Posten angetreten hatte. Eupen stieg nach seinem Aus in die zweite belgische Liga ab.

Auch Kohfeldts vorherige Station beim VfL Wolfsburg war nicht von Erfolg gekrönt. Zwar führte er die Niedersachsen in einer schwierigen Saison 2021/2022 zum Klassenerhalt, wurde jedoch im Anschluss nach nur gut sieben Monaten im Amt entlassen.

Bei Werder Bremen war Kohfeldt zuvor eine echte Institution: Ab 2001 spielt er acht Jahre lang für die dritte Mannschaft der Hanseaten. Danach arbeitete er sich vom Co-Trainer der U17 bis zum Chefcoach nach oben.

2021 endete das Kapitel Werder Bremen jedoch für ihn, nachdem seine Mannschaft auf den Relegationsplatz in der Bundesliga abgerutscht war.